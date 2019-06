Carburanti, confermati gli sconti per autotrasporto

Confermati fino al 30 settembre 2019 gli incentivi regionali per l'acquisto dei carburanti per autotrazione. Lo ha deciso la Giunta regionale su proposta dell'assessore all'Ambiente e energia Fabio Scoccimarro.

Le agevolazioni regionali continueranno a valere in totale 21 centesimi al litro per la benzina e 14 centesimi per il gasolio nei comuni di zona 1 (zone confinarie a contributo maggiorato), nonché 14 centesimi al litro per la benzina e 9 per il gasolio nei comuni di zona 2 (a contributo base). Confermato anche lo sconto di 5 centesimi aggiuntivi per le auto ibride quale segnale per incentivare l'acquisto di auto ecologiche.

"Abbiamo ritenuto doveroso - spiega Scoccimarro - continuare nel solco già tracciato confermando l'agevolazione ai cittadini del Friuli Venezia Giulia nelle fasce già previste e quindi anche ai possessori di macchine Euro 1,2,3,4: vogliamo così mantenere la situazione di vantaggio e convenienza nel rifornimento in Friuli Venezia Giulia, evitando l'inevitabile inquinamento derivante dal 'turismo del pieno' oltre confine".

"In futuro - aggiunge l'assessore - cercheremo ancora sistemi più incentivanti, in sintonia con la visione che abbiamo impresso alla politica ambientale per giungere, anche con il contributo pubblico, ad un Friuli Venezia Giulia a emissioni zero".