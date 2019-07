Carenza d'organico per i Vigili del Fuoco nautici di Trieste

Mancano Vigili del Fuoco nautici a Trieste e il sindacato Conapo lancia l'allarme. “Con oltre 60 milioni di merci gestite ogni anno, a cui va aggiunto un incremento in continua crescita del traffico navale turistico, il porto triestino è fra i principali porti d’Italia - afferma Damjan Nacini, segretario del sindacato Conapo del Friuli Venezia Giulia -. La presenza in numero adeguato dei Vigili del fuoco nautici che operano a bordo di apposite imbarcazioni è più che fondamentale mentre oggi il nucleo soffre di una carenza id organico”.



"Negli ultimi tempi la carenza di organico della sezione nautica dei Vigili del Fuoco di Trieste è arrivata a oltre il 25 per cento - spiega Nacini - con evidenti ripercussioni sulla garanzia del servizio. Serve un reintegro di personale specialista nautico”.



Della questione si è interessata la Senatrice di Forza Italia Laura Stabile che ha presentato una interrogazione parlamentare chiedendo, tra l’altro, al ministro Salvini “quali provvedimenti intenda intraprendere e in quali tempi per ripristinare l'operatività dei nuclei nautici dei Vigili del fuoco presenti nei porti italiani e in particolare nel porto di Trieste, per garantire il del Corpo dei vigili del fuoco tecnico urgente nelle acquee territoriali” e “se intenda, considerata la carenza di personale specializzato, attivare con urgenza dei corsi di formazione specifici per nuovi specialisti nautici”.



“Accogliamo con favore l’intervento della parlamentare forzista e auspichiamo che quanto prima il nucleo nautico dei Vigili del fuoco del porto di Trieste torni ad essere completamente operativo - conclude Nacini -".