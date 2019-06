Caso Regeni, Conte ne parla con Al Sisi

Il caso di Giulio Regeni, il ricercatore friulano rapito, torturato e ucciso al Cairo fra gennaio e febbraio del 2016, è stata la prima questione posta dal premier Giuseppe Conte ad Al Sisi in Giappone. Lo ha fatto sapere lo stesso presidente del Consiglio parlando con i giornalisti a margine del vertice G20 di Osaka. Il primo ministro italiano infatti ha avuto un colloquio bilaterale anche con il leader egiziano Abdel Al Sisi a latere dei lavori.

Il precedente incontro tra Conte e Al Sisi risale al 27 aprile, a Pechino, in occasione del secondo forum per la Belt and Road Initiative, la Nuova via della seta. In quella occasione il premier italiano aveva manifestato insoddisfazione per il fatto che non fosse ancora stato fatto nessun concreto passo avanti per un accertamento plausibile dei fatti.

Conte aveva poi spiegato ai giornalisti di ritenere che il modo più efficace per ottenere un risultato fosse quello di spendere la propria influenza con il Governo egiziano. A margine dell’incontro aveva anche precisato che la richiesta di notizie e aggiornamenti sul caso Regeni non è una mera ritualità, ma una sensibilità sua personale, del Governo e del popolo italiano.