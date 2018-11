Catalogna, un anno dopo il referendum. E' questo il titolo del convegno in programma martedì 13 novembre, alle 18, in Sala Ajace, a Udine, organizzato dall'amministrazione comunale e da Historia, Gruppo Studi Storici e Sociali Pordenone con il patrocinio del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università, in collaborazione con Identità e Innovazione Udine. Ospite dell'appuntamento sarà Aureli Argemí, presidente onorario Ciemen, ma tra i relatori ci saranno anche il Sindaco di Udine, Pietro Fontanini, che parlerà di ‘L’autonomia del Friuli 2018’, Bojan Brezigar, autore del volume ‘I giorni della Catalogna’ e Guglielmo Cevolin, che ha firmato la prefazione di ‘Il concetto di Nazione. Genesi, evoluzione, criticità’.

La Catalogna ha cercato la via dell'indipendenza con il referendum del primo ottobre 2017 dopo aver visto abrogare in 300 punti dal Tribunale costituzionale lo Statuto d'autonomia approvato anche dal Parlamento spagnolo. Tutti i catalani, anche quelli indipendentisti, vogliono mantenere la Catalogna nell’Ue. Il riconoscimento dell'indipendenza della Catalogna darebbe forma a una nuova Europa più fedele ai progetti dei loro fondatori, un’Europa unita nel pieno rispetto alle diversità.

Argemí è stato segretario dell’abate del monastero benedettino di Montserrat Escarré costretto da Franco all’esilio, dal 1965 al 1968, anno della morte. Nel 1974 Argemì fonda il CIEMEN (Centre Internacional Escarré per les Minories Ètniques i Nacionals). Promotore della Dichiarazione universale dei diritti linguistici, della Conferenza delle Nazioni senza Stato in Europa (CONSEU) e della Rete Mondiale per i Diritti Collettivi dei Popoli presso il Parlamento Europeo. Ha partecipato come relatore alle dieci tavole rotonde europee organizzate da Historia Gruppo Studi Storici e Sociali Pordenone a Barcellona. Il 20 aprile 2016 viene insignito dell'onorificenza Creu de Sant Jordi dalla Generalitat di Catalogna. Pochi giorni dopo anche la Provincia di Udine riconosce ad Aureli Argemì l’onorificenza per il suo impegno in difesa delle minoranze presenti nella Provincia di Udine e nella regione Friuli Venezia Giulia.