Che fine ha fatto l’archivio storico del terremoto?

A che punto è la costituzione dell’archivio storico del terremoto? Lo chiede alla Giunta Fedriga, in un’interrogazione orale, il consigliere regionale del Patto per l’Autonomia Giampaolo Bidoli osservando come non ci siano da tempo aggiornamenti in merito, dopo che, nel 2016, il Consiglio regionale aveva approvato l’istituzione di una struttura permanente per poter recuperare e valorizzare la documentazione relativa alle opere di ricostruzione delle zone colpite dal terremoto del 1976 nel territorio della regione, assicurandone la consultazione per finalità di studio e ricerca.

Delle progressive modalità di sviluppo del progetto – che permetterebbe anche la divulgazione del virtuoso “Modello Friuli” – si dovrebbe occupare un apposito comitato, di durata triennale, formato da diversi soggetti competenti in materia di terremoto e ricostruzione.

Bidoli chiede quale sia lo stato dell’arte dell’archivio storico del terremoto e, in particolare, se sia stato costituito il comitato previsto, quante volte si sia riunito e quali siano i soggetti partecipanti. Il consigliere regionale del Patto per l’Autonomia chiede inoltre di conoscere quale sarà l’evoluzione del progetto dell’archivio, indicandone il cronoprogramma di massima.