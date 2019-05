Comunali, il Fvg ha i primi nuovi sindaci

Mentre le urne sono ancora aperte, alcuni comuni del Fvg hanno già il loro nuovo sindaco. Si tratta delle amministrazioni - in totale sono 21 - dove c'era un solo candidato in corsa e, alle 19, è stato raggiunto il quorum, ovvero il 50% più uno degli aventi diritto ha espresso il suo voto.

Ad Attimis, via libera per Sandro Rocco, al suo terzo mandato; a Colloredo di Monte Albano, conferma per il primo cittadino uscente Luca Ovan; a Coseano eletto David Asquini; a Corno di Rosazzo passa Daniele Moschioni; a Grimacco, conferma per Eliana Fabello; a Magnano in Riviera via libera per Roberta Moro; a Marano Lagunare per Mauro Popesso; a Moggio Udinese per Giorgio Filaferro; a Mossa passa Emanuela Russian; a Pontebba conferma per Ivan Buzzi; a Pulfero eletto Camillo Melissa; a Raveo via libera per Daniele Ariis, primo ad aver superato lo scoglio dell'affluenza; a Santa Maria la Longa per Fabio Pettenà.

ECCO L'ELENCO COMPLETO DEI COMUNI CON CANDIDATO UNICO

Attimis: confermato sindaco Sandro Rocco

Cavasso Nuovo: candidato unico Silvano Romanin

Cavazzo Carnico: sindaco Gianni Borghi

Chiopris Viscone: eletta sindaco Raffaella Perusin

Colloredo di Monte Albano: confermato sindaco Luca Ovan

Corno di Rosazzo: confermato sindaco l'onorevole Daniele Moschioni

Coseano: eletto sindaco David Asquini

Dolegna del Collio: candidato unico Carlo Comis

Flaibano: candidato unico Alessandro Pandolfo

Grimacco: confermata la prima cittadina uscente Eliana Fabello

Magnano in Riviera: eletto sindaco Roberta Moro

Malborghetto Valbruna: confermato sindaco Boris Preschern

Marano Lagunare: eletto Mauro Popesso

Moggio Udinese: eletto Giorgio Filaferro

Mossa: via libera per Emanuela Russian

Pontebba: confermato primo cittadino Ivan Buzzi

Ravascletto: candidato unico Ermes Antonio De Crignis

Raveo: eletto sindaco Daniele Ariis

Santa Maria la Longa: eletto sindaco Fabio Pettenà

Verzegnis: candidato unico Andrea Paschini