Comuni, la direttiva di Salvini rafforza la tendenza centralista

"Più forza ai Prefetti e meno ai Sindaci si traduce in una ulteriore pulsione verso la centralità dello Stato" afferma il presidente del Patto per l’Autonomia, Markus Maurmair, commentando la direttiva emessa dal ministro dell’Interno, Matteo Salvini.

"Passo dopo passo la volontà popolare perde di incisività e si sacrifica il principio di sussidiarietà che per anni ha rappresentato il cardine delle decisioni politiche. Le questioni sicurezza e legalità sono diventate il grimaldello con il quale si restaura un sistema di organizzazione dello Stato che allontana i cittadini dalle stanze dei bottoni. Riflettiamo: prima la gestione sicurezza, cui si aggiungono le norme sulle sagre, poi si passa allo spazzacorrotti, ci si dimentica di attuare i referendum di Lombardia e Veneto sull’autonomia e infine si aumentano i poteri in mano ai Prefetti, la diretta emanazione dello Stato centrale di Roma. Quanto sono lontani i tempi in cui la Lega poneva al centro del suo operato la parola federalismo in antitesi al centralismo…", conclude Maurmair.