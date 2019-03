Con lo stop all'accoglienza diffusa, a rischio centinaia di lavoratori

Smantellare il sistema di accoglienza diffusa è un errore non soltanto perché infligge un duro colpo ai migranti e alla possibilità di una loro corretta integrazione, ma anche per le pesanti ripercussioni nei confronti dei lavoratori del terzo settore impegnati in questo ambito. È quanto sostiene Susanna Pellegrini, responsabile delle politiche per l’immigrazione della segreteria regionale Cgil, all’indomani del convegno dal titolo “Migranti e migrazioni fuori dai luoghi comuni”, tenutosi ieri sera a Zugliano alla presenza del segretario generale della Cgil Maurizio Landini e di don Pierluigi Di Piazza, presidente del centro di accoglienza Balducci, che ha ospitato i lavori del convegno.

"L’approdo finale della propaganda salvinista, cui si è accodato anche il governatore del Friuli Venezia Giulia fin dalla campagna elettorale, è lo smantellamento dell’accoglienza diffusa – commenta Pellegrini – e la scelta di trasformare Gradisca in un comune-ghetto in cui ammassare migranti. Tutto questo di fronte a una presenza che a febbraio la Regione stessa calcolava in 4.000 persone accolte, pari allo 0,3% della popolazione del Fvg".

Secondo Pellegrini, critica anche sulla distribuzione della competenza sull’immigrazione all’interno della Giunta, "passata da subito sotto la delega sicurezza", con i tagli all’accoglienza centinaia di lavoratori della nostra regione rischiano di perdere ogni prospettiva. "Parliamo di non solo di professionalità e qualifiche che verranno disperse ma anche di lavoratori fragili, i cui percorsi di ricollocazione saranno molto difficili", spiega, annunciando una imminente mobilitazione delle categorie del terzo settore e del lavoro pubblico Cgil, pronte ad aprire una vertenza nei confronti del Governo: "Anche dal Friuli Venezia Giulia andremo dal ministero dello Sviluppo economico – annuncia Pellegrini – per chiedere protezioni per questi lavoratori, che rischiano il posto e che oggi non sono neppure riconosciuti come settore". Ma la vertenza, naturalmente, non è soltanto di carattere occupazionale: "La Cgil ha l’ambizione di fare un’operazione a largo respiro, per dimostrare anche che un sistema diverso di accoglienza e integrazione è possibile".

Sulla stessa lunghezza d’onda don Di Piazza, presidente del centro Balducci, che è attivo da trent’anni (è stato fondato nel gennaio del 1989) e ospita oggi 50 migranti nelle sue strutture. "Quella del modello Sprar – commenta – è stata una sperimentazione positiva di accoglienza diffusa, anche se insufficiente rispetto alle esigenze. Un sistema fondato sulla presenza di piccoli nuclei sul territorio e sul coinvolgimento degli enti locali favorisce infatti l’integrazione degli immigrati sul territorio. Il decreto sicurezza, purtroppo, chiude questa strada, sulla base di una logica disumana, che è quella far sparire le persone per risolvere i problemi. Una logica perversa che in questo caso colpisce gli immigrati, ma che potrebbe colpire anche altre persone deboli, come anziani o disabili".

Quanto all’ipotesi di un nuovo possibile caso Diciotti per il ministro degli Interni, legato alla vicenda della nave Sea Watch, don Di Piazza parla "di approccio sterile e grossolano a una grande questione come quella dei migranti", che dovrebbe essere invece affrontata in profondità, "sia riguardo alle cause dei flussi migratori sia riguardo alle modalità di accoglienza dei migranti".