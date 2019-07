Contributi prima casa, sbloccate 800 domande

"Si sbloccano finalmente ottocento domande di contributo giacenti per la cosiddetta 'agevolata per la prima casa' che attualmente erano sospese, in quanto risultava difficile stabilire se i lavori effettuati fossero effettivamente qualificabili come recupero. Si tratta di una percentuale importante pari al 43% del totale delle domande". Esprime soddisfazione il consigliere regionale della Lega, Antonio Calligaris (Lega), a margine della discussione in IV Commissione del ddl di assestamento del bilancio, "per un intervento - afferma - che vale 10 milioni di euro e necessario per dare una risposta a ottocento famiglie rimaste nel limbo con la precedente normativa".

"Il contributo per la prima casa - precisa Calligaris - sarà disponibile anche per l'acquisto e la nuova costruzione. Questo è il dato più importante, visto che finora non era possibile perché il contributo era vincolato al solo recupero dell'immobile".

"Si tratta - spiega l'esponente della Lega - di un'importante soluzione per i cittadini che in passato hanno presentato domanda per l'iniziativa di acquisto con contestuale recupero e la cui situazione riscontrava carenze, molto spesso dovute a difficoltà interpretative tra la legge regionale e quella nazionale, rispetto alle condizioni prescritte per la realizzazione dei recuperi".

"Si consente al cittadino di chiedere la modifica dell'iniziativa indicata sulla domanda d'acquisto con contestuale recupero, a solo acquisto, entro il termine di 90 giorni. In questo modo sarà riconosciuto - conclude Calligaris - il contributo sulla base di criteri e importo previsto dalla nuova disciplina, ovvero 13.000 euro".