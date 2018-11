Cresce il 'welfare padano': dopo la casa, tocca ai trasporti

Dalla casa ai trasporti: cresce il welfare padano avviato dalla Giunta regionale di Massimiliano Fedriga, che nei mesi scorsi, nell'assegnazione delle case popolari, ha varato norme che privilegiano i residenti in Friuli Venezia Giulia da oltre cinque anni.

E' ora il turno dei trasporti, con una norma che prevede sconti per gli studenti al di sotto dei 26 anni, ma solo se sono residenti in regione da oltre cinque anni.

La novità è stata inserita dalla Giunta, con un emendamento, durante la presentazione del bilancio, ieri, nella Prima Commissione del Consiglio regionale. In buona sostanza prevede un aumento dello sconto sul trasporto extraurbano per gli studenti che utilizzano mezzi pubblici per andare a scuola o all'università. L'obiettivo della Giunta è di rendere questo servizio completamente gratuito per la fine della legislatura, ma intanto ha deciso di ridurre i costi per gli studenti e le famiglie con un intervento che non è proprio irrilevante e che prevede un impegno finanziario di fondi regionali per sei milioni di euro.

Il beneficio, però, è previsto solo per gli studenti che risiedono in Friuli Venezia Giulia da almeno cinque anni, lo stesso identico requisito che è stato previsto per le case popolari.

Che si tratti di una precisa scelta politica lo sottolinea il consigliere leghista Ivo Moras, spiegando che il Carroccio intende perseguire questo "criterio politico".

"Criterio politico" che, però, è contestato dal Pd, con Diego Moretti che parla di "furore ideologico" della Lega e di "una vera e proprio discriminazione" fra studenti di serie A e studenti di serie B.

Per nulla tenero verso la maggioranza di centrodestra anche l'ex rettore ed ex sindaco di Udine, Furio Honsell, prevedere sconti solo per i residenti penalizza lo sforzo delle università di Udine e Trieste di attrarre studenti da fuori regione.

Uno scontro politico, quindi, a un emendamento politico, che in Commissione è stato approvato a maggioranza e al quale, almeno per il momento, la Giunta non intende rinunciare, come ha chiaramente spiegato l'assessore regionale, Graziano Pizzimenti.

Lo scontro, cominciato in Commissione, sicuramente proseguirà in Aula.