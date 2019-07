Criminalità a Udine, il Pd lancia l'allarme

Preoccupa l'escalation di crimini registrata a Udine negli ultimi giorni. "Il gruppo comunale del Pd - spiega il segretario regionale del Pd Fvg Cristiano Shaurli - aveva chiesto che Fontanini riunisca la Giunta e si tenesse una seduta straordinaria del Consiglio comunale: prendiamo atto che il caldo ha la meglio sull'interesse dei cittadini e sulla loro sicurezza. Ma poi nessuno si permetta di dire che il Pd è buonista, se altri sono banalmente pigri".



"In pochi giorni a Udine è avvenuta una serie di gravi episodi di violenza, diversi tra loro e con reazioni differenti - continua Shaurli -. Con la rapina in villa subita da due anziani coniugi, sembra che siamo già entrati nella routine: nessun grido di scandalo, per fortuna nessuna polemica su etnie predisposte alla violenza o altro. Ma questo episodio fa apparire ancor più grave la situazione, perché in realtà non ci sono crimini 'di routine' e non bisogna correre il rischio dell'assuefazione".



Per il segretario regionale del Pd "questa rapina è forse più preoccupante di altre, perché raffigura la quotidianità del crimine, e un suo aspetto odioso: l'intrusione nell'intimita della casa, dove ci sente più al sicuro. A questi reati va posta tutta l'attenzione dovuta, per evitare che Udine diventi davvero una città pericolosa. Su questo serve l'attenzione della politica, serve una collaborazione rafforzata con le Forze dell'ordine, la programmazione di azioni preventive, la valutazione sull'utilità delle telecamere".