Da Friulia politiche innovative per le Pmi

"Friulia ha l'occasione oggi di dimostrare di essere ancor più al passo con i tempi che in passato, sostenendo in maniera incisiva le piccole e medie imprese che costituiscono il tessuto economico e sociale del nostro territorio". Lo ha affermato l'assessore regionale alle Finanze e Patrimonio Barbara Zilli intervenendo in apertura dei lavori della I Commissione consiliare dove oggi si è tenuta l'audizione della neopresidente di Friulia Federica Seganti.

"Un'occasione importante per il Consiglio - ha rilevato Zilli - per proposte, richieste e chiarimenti rispetto alle linee di indirizzo che la Giunta ha indicato alla nuova guida della Finanziaria regionale".

"Oltre a essere strumento propulsore per le realtà economiche più strutturate, Friulia - questa la considerazione dell'assessore - deve essere in grado di mettere in atto politiche innovative a favore delle realtà produttive più piccole - quindi microimprese e startup - che assolvono una funzione sempre più strategica nell'evoluzione dell'economia del Friuli Venezia Giulia".

"L'azione di Friulia, combinata con le misure fiscali che abbiamo introdotto in legge di stabilità regionale su Irap e credito di impresa - ha concluso Zilli -, costituiscono un volano per l'attrattività e la crescita da cui ci attendiamo risultati tangibili in un contesto che, non va dimenticato, risente ancora dell'onda lunga della crisi".