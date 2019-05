De Monte a Telefriuli, legge elettorale da cambiare

Prima intervista pubblica dell’europarlamentare uscente Isabella De Monte che ieri sera a ScreenShot, su Telefriuli, ha analizzato i risultati della recente campagna elettorale e la situazione all’interno del Pd.

De Monte ha raccolto oltre 41.000 preferenze ma non è riuscita a essere rieletta. Altri candidati, invece, con un numero di preferenze inferiore alla metà di De Monte andranno a Strasburgo. Questo per effetto di meccanismi elettorali e di dimensioni dei collegi che – secondo De Monte - penalizzano il Friuli Venezia Giulia. Questa la sua posizione.

"Questa legge elettorale andrebbe assolutamente cambiata, perchè questa volta c'è un fatto assolutamente straordinario di avere tre eletti dalla nostra regione, ma in passato non è stato così, magari non ci sono stati proprio eletti, invece noi ne abbiamo quanto mai bisogno, perchè siamo una regione appunto periferica rispetto all'Italia ma centrale rispetto all'Europa".

Rispondendo alla domanda su cosa il Pd ha sbagliato in questi anni, De Monte ha detto che “è questione di leader. Quando si trova un leader molto forte, che tira, le persone danno fiducia". Per quanto riguarda la leadership di Zingaretti, De Monte ha sostenuto che l’attuale segretario “non è sicuramente Renzi. Però piaceva molto anche Gentiloni. Quando hai un leader che è trascinatore – ha concluso - diventi un riferimento molto forte per gli elettori".