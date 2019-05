De Monte ringrazia per le 41mila preferenze

"Ringrazio le oltre 41mila persone che mi hanno rinnovato la loro fiducia. La mia mancata rielezione al Parlamento europeo ha ovviamente un gusto amaro, ma ciò non mi impedirà di continuare a impegnarmi in politica e lottare per un’Europa migliore e più forte con rinnovato slancio". Lo afferma l’eurodeputata del Pd Isabella De Monte, commentando l’esito delle elezioni europee, che la vedevano candidata nel Nordest.

Secondo De Monte "è soddisfacente il risultato ottenuto dal Pd a livello nazionale, dove il partito tiene rispetto alle politiche del 2018. I numeri sono apprezzabili anche nel Nordest e in Friuli Venezia Giulia, dove il Pd si conferma seconda forza politica. Inoltre le mie preferenze in termini percentuali rispetto ai voti del partito sono in linea con quelle del 2014, sia in Fvg che nel resto della circoscrizione, a conferma della fiducia dell’elettorato nel mio lavoro, di cui sono orgogliosa".

"Ringrazio tutti coloro che, in Friuli Venezia Giulia come nelle altre regioni della circoscrizione, mi hanno aiutata in questi cinque anni e hanno lavorato senza sosta durante la campagna elettorale. Un grazie di cuore alle oltre 41mila persone che ieri mi hanno dato il loro voto: posso garantire che non smetterò di lottare per un’Europa migliore, più forte, più integrata. Il Nordest e il Fvg – conclude - hanno bisogno vitale di più Europa, ed è fondamentale che questo sia il faro per coloro che ci rappresenteranno a Bruxelles, cui va il mio augurio di buon lavoro".