Debuttanti allo sbaraglio

La ventata di cambiamento che ha travolto il mondo della politica italiana non ha però soffiato così forte da ribaltarne completamente la struttura. In altre parole, alcuni rappresentanti hanno dedicato alla res publica tutta la loro vita lavorativa (come avete potuto leggere nelle pagine precedenti), altri invece, dopo aver svolto le più disparate attività, hanno deciso di impegnarsi per il bene comune candidandosi per la prima volta nel 2018.



Il caso più eclatante è quello di Sergio Emidio Bini, che da manager-imprenditore, non solo ha fondato un suo partito (Progetto Innovare) ed è stato eletto, ma ha ottenuto anche un posto in Giunta, cioè l’assessorato alle attività produttive e turismo. Bini diventa così un altro esponente del mondo economico che si ‘presta’ alla politica, in un percorso simile a quello tracciato da Berlusconi nel 1994. Perché allora non fare un po’ i conti in tasca al neo assessore? Con il suo reddito complessivo dichiarato nel 2017 (496.377 euro), Bini è senza dubbio il più ricco tra chi siede in Consiglio (anche se non risulta possedere nessun’auto). A questa cifra si aggiunge il patrimonio, comprensivo di partecipazioni in società (tra cui la ex Banca Popolare di Vicenza) e investimenti in titoli obbligazionari, titoli di stato o altri fondi pari a 822.000 euro. ‘Scarse’ le proprietà immobiliari intestate all’imprenditore, che però può contare su una casa con 2 autorimesse a Lignano per svagarsi un po’ dopo tanto lavoro.



Altro nuovo ingresso in Consiglio regionale è quello di Simone Polesello. Classe 1992, il rappresentante della Lega è il più giovane tra gli eletti. Ecco perché il suo reddito dichiarato è anche il più basso dell’intero circolo politico, in quanto non supera i 3.630 euro. Analizzando il patrimonio, Polesello è comproprietario di un’abitazione di un garage a Pordenone, oltre a essere socio amministratore della sua azienda agricola.



Veterana della politica, ma un nuovo ingresso nel panorama regionale è Tiziana Gibelli, che arriva ‘paracadutata’ da Milano. Il suo reddito del 2017 ammonta a 117.420 euro. In curriculum, l’ultimo incarico è quello di direttore della Navigli Lombardi scarl (società attualmente in liquidazione). La sua carriera politica comprende gli incarichi di assessore e vice presidente della Provincia di Milano (tra il 1985 e il 1995) con deleghe, in periodi diversi alla cultura, al patrimonio, al personale, all’informatizzazione. Tra il 2007 e il 2009, è stata al vertice della direzione cultura di Regione Lombardia dove ha seguito in particolare i rapporti con l’Unesco.