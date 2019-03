Divieto a casco, velo e burqa nei palazzi della Regione

Il Consiglio regionale ha approvato a larga maggioranza - 33 sì e un solo no, quello del consigliere di Open Sinistra Fvg, Furio Honsell - la mozione che impegna la Giunta ad adottare una regolamentazione specifica e idonea a rafforzare il sistema di controllo, identificazione e sicurezza anche con l'utilizzo di sistemi informativi, e che vieta l'uso di indumenti o oggetti che nascondano il viso, impedendo l'identificazione e il riconoscimento della persona nelle strutture pubbliche che fanno parte del sistema regionale.

Contestualmente si invita l'Esecutivo ad attivarsi affinché tale regolamentazione trovi pronta e univoca applicazione in Friuli Venezia Giulia. Presentata dai consiglieri del gruppo regionale della Lega, la mozione nel corso dell'esame in Aula è stata modificata nelle sue premesse, con un emendamento a firma Chiara Da Giau (Pd) che evidenzia come il divieto riguardi tutti i mezzi che travisano o mascherano il volto, come a esempio i caschi protettivi, impedendo il riconoscimento della persona nei suoi caratteri esteriori percepibili.