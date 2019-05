Può capitare che anche gli stessi amministratori comunali non conoscano come si costruisce e gestisce un bilancio pubblico. Anzi, questo succede purtroppo non di rado, vuoi per inesperienza vuoi per scarso impegno. Se ne sono accorti i revisori dei conti del Friuli Venezia Giulia.

L’associazione regionale che li rappresenta, l’Ancrel, ha così realizzato un opuscolo che i suoi membri ora stanno consegnando a sindaci, assessori e consiglieri comunali in carica e a tutti quelli che saranno eletti dopo il voto del 26 maggio.

“Assieme a un gruppo di colleghi abbiamo predisposto un testo semplicissimo, senza tanti richiami normativi - spiega la presidente Rosa Ricciardi - fin dalle prime consegne il riscontro è molto positivo perché si tratta di una pubblicazione volutamente comprensibile”.

L’opuscolo, la cui prima edizione ha una tiratura di 700 copie, è dedicato a Guido Taurian, vicepresidente dell’Ancrel prematuramente scomparso lo scorso novembre.

Nella foto Ricciardi assieme al compianto Taurian