Editoria, solidarietà ai lavoratori del Gazzettino

"Esprimo la mia solidarietà ai cinque lavoratori del Gazzettino che sono stati licenziati senza alcun preavviso e, più in generale, a tutti i dipendenti di una importante realtà dell’informazione del Nordest che rischia di perdere la forza della sua voce". Lo afferma l’eurodeputata del Pd Isabella De Monte, commentando la notizia del licenziamento di cinque poligrafici del Centro stampa veneto, società alla quale, all’interno del Gruppo Caltagirone, viene affidata la stampa del quotidiano. Allontanamento che, secondo i rappresentanti sindacali, sarebbe avvenuto a sorpresa, sollevando sconcerto tra tutti i dipendenti, molti dei quali si sono riuniti in assemblea in strada.

Secondo De Monte "i tagli, i licenziamenti e il peggioramento delle condizioni contrattuali sono purtroppo oramai all’ordine del giorno nel mondo dell’editoria. È un segnale gravissimo di indebolimento del sistema dell’informazione nel nostro Paese, che pone inquietanti domande sul futuro di questo settore e, più in generale, sul futuro dei meccanismi alla base del funzionamento della nostra democrazia".

"Conosciamo bene la crisi del settore, la concorrenza selvaggia di alcune piattaforme online e i cambiamenti rivoluzionari imposti dall’avvento dei social network, ma – continua De Monte – bisogna mettersi bene in testa che l’informazione e il buon giornalismo devono rimanere punti fermi. La responsabilità di investire e valorizzare il capitale umano è in capo alle imprese, ma anche alle istituzioni, che non possono considerare le voci dell’informazione come un semplice costo, ma come risorse con un preciso ruolo sociale".