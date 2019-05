Elezioni, bene il centrosinistra nei Comuni

"Il risultato della lista PD - Siamo europei, in ripresa rispetto alle elezioni politiche e regionali, non era per niente scontato, ma in questo momento prevale la preoccupazione per il risultato della Lega e delle forze sovraniste in Friuli Venezia Giulia, regione di confine che può crescere solo investendo sul miglioramento dei rapporti e degli scambi con le altre regioni europee in un momento storico in cui l'Italia rischia, invece, di rimanere più isolata in Europa". E' questa l'analisi di Giulio Lauri, presidente di Open FVG, sulle elezioni europee a amministrative 2019 in Fvg.

"Come Open FVG siamo orgogliosi di avere dato il nostro contributo sostenendo la candidatura indipendente di Furio Honsell. Ringraziamo lui e tutti quegli elettori e quelle elettrici che gli hanno permesso di raggiungere 28mila preferenze: un grande risultato, maturato senza un'organizzazione di partito alle spalle, che gli darà ancora più forza nel Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia".

"Accanto a quello delle elezioni europee, va però letto bene anche l'esito delle elezioni comunali. La Lega rimane ben lontana dal risultato delle europee e si confermano invece amministrazioni guidate dal centrosinistra allargato al civismo di sinistra a Tolmezzo, Gradisca, Turriaco e Staranzano", continua Lauri. "Risultati niente affatto scontati e anzi straordinari per il fatto che, nello stesso giorno e negli stessi seggi in cui alle elezioni europee stravince la Lega, alle elezioni comunali vengono promosse a pieni voti amministrazioni in cui spicca una nuova generazione di amministratori di centrosinistra, capaci di governare bene e di rimanere unite".

"Nei Comuni il centrosinistra risulta dunque credibile e in ripresa, a livello nazionale ancora no. Si sente sempre di più il bisogno di un nuovo centrosinistra unito che riparta dalla dignità del lavoro, dalla lotta alle diseguaglianze e dall'ambiente, valorizzando le esperienze di governo locale dei Comuni e delle Regioni e sperimentando nuove forme di partecipazione della società civile e dei cittadini che non si sentono rappresentati dai partiti, a livello nazionale così come a livello locale: Open FVG continuerà a lavorare per questo", conclude Lauri.