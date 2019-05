Elezioni, la Lega Fvg schiera due europarlamentari

Nell’exploit della Lega in Fvg – che si attesta al 42,56 per cento - c’è un altro dato da festeggiare: salvo sorprese, infatti, entrambi i portacolori regionali del Carroccio, ovvero Elena Lizzi e Marco Dreosto, hanno centrato l’elezione all’Europarlamento.

La Lega, infatti, avrà a disposizione sei seggi nel Nordest e, dando per scontata la rinuncia del Ministro dell'Intero Matteo Salvini, schierato come capolista (547.874 le preferenze per lui), Lizzi e Dreosto entrerebbero proprio al quinto e sesto posto, rispettivamente con 24.899 e 22.881 preferenze.

A rappresentare il Fvg nel parlamento di Strasburgo ci sarà sicuramente anche l’uscente pentastellato Marco Zullo. Per lui netta la riconferma, dato che è il primo del M5S nel Nordest con 15.881 preferenze.

Cocente delusione, invece, per i portacolori del Pd, Isabella De Monte e Furio Honsell. Anche se entrambi hanno ottenuto un buon numero di preferenze (40.832 per l’uscente De Monte e 27.821 per il consigliere regionale di Open Sinistra Fvg), nell’ambito della Circoscrizione Nordest si piazzano rispettivamente nona e 12esimo, quindi senza chance di entrare.

Niente da fare anche per gli esponenti degli altri partiti che hanno sfondato la soglia del 4%, ovvero Fratelli d’Italia e Forza Italia. Nella lista guidata da Giorgia Meloni, Luca Ciriani si ferma a 9.462 voti, mentre Giulia Manzan a 2.042. Per FI, Sandra Savino ottiene 8.139 preferenze.