Elezioni amministrative: in Fvg si va verso l'Election Day

Le prossime elezioni amministrative in Friuli Venezia Giulia, che interessano 118 comuni, potrebbero svolgersi in contemporanea alle europee, il 26 maggio 2019. Al momento non ci sono conferme ufficiali, ma dall’ufficio elettorale regionale fanno sapere che è consuetudine, nel caso in cui i cittadini vengano chiamati alle urne per il rinnovo degli organismi comunitari, calendarizzare nella stessa giornata anche il voto per i comuni.

Da quando sono state istituite nel 1979, quelle del 2019 saranno le none elezioni europee che si terranno nel Vecchio Continente. Ognuno dei 27 paesi membri ha la possibilità di scegliere la data del voto, nel periodo compreso tra il 23 e il 26 maggio, stabilito dal Consiglio dell’Unione europea. Lo scrutinio inizierà per tutti alle 23 del 26 maggio.

L’Italia andrà alle urne, come da tradizione, nella giornata di domenica, quindi il 26 maggio. Ed è probabile che nella stessa data, come accaduto in passato, si vada al voto anche per il primo turno delle elezioni amministrative.

In Friuli Venezia Giulia nel 2019 sono previste le elezioni per il rinnovo dei consigli comunali di 118 comuni, dei quali solo 1, Porcia, con più di 15mila abitanti.

La decisione sull’election day, dunque sull’accorpamento tra europee e amministrative, spetta alla giunta regionale, che deve esprimersi con apposita delibera.

L’ultimo voto per il rinnovo del Parlamento europeo risale al 25 maggio 2014. In quello stesso giorno si votò anche in 131 comuni del Friuli Venezia Giulia.