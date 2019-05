Elezioni comunali, attesa per i nuovi sindaci Fvg

E' iniziato alle 14 lo spoglio per le elezioni comunali che, in Fvg, vedono al rinnovo 117 amministrazioni, delle quali sono una, Porcia, sopra i 15.000 abitanti e prevede quindi il ballottaggio (il 9 giugno) nel caso nessun candidato raggiunga la maggioranza assoluta dei voti validi. Porcia, tra l’altro, è anche l’unico Comune nel quale sono ufficialmente scesi in campo candidati del Movimento 5 Stelle.

Sono 21, invece, le amministrazioni dove c'era un solo sfidante e che, superato il quorum, hanno già assegnato la fascia tricolore. Si tratta di Attimis, Cavasso Nuovo, Cavazzo Carnico, Chiopris, Colloredo di Monte Albano, Corno di Rosazzo, Coseano, Dolegna del Collio, Flaibano, Grimacco, Magnano in Riviera, Malborghetto, Marano Lagunare, Moggio Udinese, Mossa, Pontebba, Pulfero, Ravascletto, Raveo, Santa Maria La Longa e Verzegnis.

Ad Andreis, infine, nessuno è sceso in campo per succedere a Romero Alzetta. L'amministrazione, quindi, sarà commissariata.

Tra i 117 comuni al voto, ce ne sono quattro attualmente commissariati, ma che sarebbero andati comunque alla loro scadenza elettorale quest’anno. Si tratta di Morsano al Tagliamento (dove il sindaco è morto e il vicesindaco reggente è stato eletto consigliere regionale), Venzone (dove il primo cittadino è stato sfiduciato), Villa Santina (qui il primo cittadino si è dimesso, e dopo di lui tutta la giunta, a seguito del fallimento della fusione con Raveo) e Dolegnano (qui, dopo le dimissioni del sindaco eletto consigliere regionale si è dimessa la metà più uno dei consiglieri.

I candidati sindaco sono complessivamente 251, mentre i nomi in corsa per la carica di consigliere comunale sono 4.572, per 363 le liste.

ECCO I RISULTATI, COMUNE PER COMUNE



Amaro: in corsa Aldo Boria e Laura Zanella

Ampezzo: in corsa Eva Martinis e Michele Benedetti

Aquileia: in corsa Emanuele Zorino, Luisa Contin e Roberta Ventura

Arba: in corsa Franco Miracolino Lai, Antonio Ferrarin e Alessandra Di Valentin

Artegna: in corsa Lorenzo Vidoni e Alessandro Marangoni

Attimis: confermato sindaco Sandro Rocco, al suo terzo mandato

Basiliano: in corsa Marco Del Negro e Severino Del Giudice

Bicinicco: in corsa Manuele Linza e Paola Turello

Budoia: in corsa Ivo Angelin e Davide Fregona

Buttrio: in corsa Mario Fabris, Eliano Bassi e Giorgio Sincerotto

Camino al Tagliamento: in corsa Letizia Bravin e Nicola Locatelli

Campoformido: in corsa Erika Furlani, Monica Bertolini e Diego Compagnoni

Campolongo Tapogliano: in corsa Fabio Papa e Alberto Urban

Capriva del Friuli: in corsa Daniele Sergon e Roberta Nadali

Carlino: in corsa Loris Bazzo e Antonio Salmaso

Cassacco: in corsa Gilberto Gamberini e Ornella Baiutti

Castions di Strada: in corsa Renato Ronutti, Roberto Gorza e Ivan Petrucco

Cavasso Nuovo: via libera a Silvano Romanin

Cavazzo Carnico: rieletto sindaco Gianni Borghi

Cercivento: in corsa Valter Fracas e Erica De Stales

Chiopris Viscone: confermata la prima cittadina Raffaella Perusin

Chiusaforte: in corsa Andrea Snaidero, Luigi Marcon e Fabrizio Fuccaro

Colloredo di Monte Albano: rieletto sindaco Luca Ovan

Cordovado: in corsa Gian Franco Barei e Lucia Brunettin

Corno di Rosazzo: confermato sindaco l'onorevole Daniele Moschioni

Coseano: eletto sindaco David Asquini

Dignano: in corsa Adriano Biason, Vittorio Orlando, Filippo Bisaro e Gianfranco Leonarduzzi

Doberdò del Lago/Doberdob: in corsa Aldo Jarc e Fabio Vizintin

Dolegna del Collio: via libera a Carlo Comis

Enemonzo: in corsa Paolo Iussa e Franco Menegon

Fagagna: in corsa Daniele Chirvesio e Giuseppe Monaco

Fanna: in corsa Demis Bottecchia e Francesco Mion

Farra d'Isonzo: in corso Milena Colucci e Stefano Turchetto

Flaibano: eletto Alessandro Pandolfo

Forni Avoltri: in corsa Eliana Gerini e Sandra Romanin

Forni di Sopra: in corsa Fabio Colombo, Livio Anziutti e Marco Lenna

Forni di Sotto: in corsa Martino Sala e Claudio Coradazzi

Frisanco: in corsa Gianni Tramontina e Sandro Rovedo

Gonars: in corsa Ivan Cignola, Ivan Diego Boemo e Giacomo Filippo

Gradisca d'Isonzo: in corsa Linda Tomasinsig, Renzo Gerometta e Claudio Verdimonti

Grimacco: confermata la prima cittadina uscente Eliana Fabello

Lauco: in corsa Olivo Dionisio e Stefano Adami

Lestizza: in corsa Eddi Pertoldi, Elvio Sgrazzutti e Valeria Grillo

Lusevera: in corsa Flavio Cerno e Luca Paoloni

Magnano in Riviera: eletto sindaco Roberta Moro

Malborghetto Valbruna: confermato sindaco Boris Preschern

Manzano: in corsa Piero Furlani, Angelica Citossi e Annamaria Chiappo

Marano Lagunare: eletto Mauro Popesso

Mariano Del Friuli: in corsa Corrado Pipp e Luca Sartori

Medea: in corsa Piero Bertossi e Igor Godeas

Meduno: in corsa Ferdinando Polegato e Marina Crovatto

Mereto di Tomba: in corsa Claudio Violino e Walter Mario Mattiussi

Moggio Udinese: eletto Giorgio Filaferro

Monrupino/Repentabor: in corsa Tanja Kosmina, Marco Klemse, Martina Skabar e Serafino Marchio' Lunet

Morsano al Tagliamento: in corsa Mario Nadalin e Giuseppe Mascherin

Mortegliano: in corsa Dario Zampa e Roberto Zuliani

Moruzzo: in corsa Albina Montagnese e Mario Crichiutti

Mossa: via libera per Emanuela Russian

Muzzana del Turgnano: in corsa Stefano Chiandotto ed Erica Zoratti

Osoppo: in corsa Luigino Bottoni e Marzia Di Doi

Ovaro: in corsa Vittorino Soravito, Alvise Stefani, Mario Cattarinussi e Loris Gallo

Pagnacco: in corsa Luca Mazzaro, Daria Blasone e Antonio Corrias

Paluzza: in corsa Massimo Mentil e Alessandro Guidetti Englaro

Pasian di Prato: in corsa Marco Quai, Alfonso Lendani e Andrea Pozzo

Pasiano di Pordenone: in corsa Edi Piccinin e Claudio Fornasieri

Pavia di Udine: in corsa Beppino Govetto, Mariella Moschione, Alcide De Biaggio e Ylenia Forte

Pontebba: confermato primo cittadino Ivan Buzzi

Porcia: in corsa Marco Sartini, Mauro Biolcati e Giuseppe Gaiarin

Povoletto: in corsa Oliviero Paoletti, Giuliano Castenetto e Lorenzo Merluzzi

Pozzuolo del Friuli: in corsa Massimiliano Pozzo, Stefano Nazzi e Denis Lodolo

Pradamano: in corsa Enrico Mossenta ed Enzo Livon

Prato Carnico: in corsa Gino Rinaldi ed Erica Gonano

Precenicco: in corsa Giuseppe Napoli e Andrea De Nicolò

Prepotto: in corsa Mariaclara Forti e Gabriele Iacolettig

Pulfero: candidato unico Camillo Melissa

Ragogna: in corsa Alma Concil e Nuto Girotto

Ravascletto: via libera al sindaco uscente Ermes Antonio De Crignis

Raveo: eletto sindaco Daniele Ariis, primo ad aver superato lo scoglio dell'affluenza

Reana del Rojale: in corsa Emiliano Canciani e Matteo Romano

Remanzacco: in corsa Gianluca Noacco e Daniela Briz

Resia: in corsa Anna Micelli, Cristina Buttolo e Carmelo Carlo Altomonte

Rigolato: in corsa Amedeo Puschiasis e Fabio D'Andrea

Rive d'Arcano: in corsa Gabriele Contardo e Cristina D'Angelo

Rivignano Teor: in corsa Mario Anzil e Francesco Pussini

Roveredo in Piano: in corsa Arrigo Buranel e Paolo Nadal

San Dorligo della Valle/Dolina: in corsa Giorgio Gherlanz, Boris Gombač, Roberto Drozina, Alessandro Ferluga, Sandy Klun, Roberto Massi, Massimiliano Davoli e Alen Kermac

San Floriano del Collio: in corsa Franca Padovan e Giuseppe detto Joško Terpin

San Giovanni al Natisone: in corsa Carlo Pali e Zorro Grattoni

San Leonardo: in corsa Antonio Comugnaro e Daniele Cettolo

San Lorenzo Isontino: in corsa Bruno Razza, Ezio Clocchiatti e Cesare Cappuccio

San Martino al Tagliamento: in corsa Luciano Venier e Francesco Del Bianco

San Pietro al Natisone: in corsa Mariano Zufferli e Nino Ciccone

San Vito al Torre: in corsa Gabriele Zanin e Doretta Cettolo

San Vito di Fagagna: in corsa Narciso Varutti e Michele Fabbro

Santa Maria la Longa: eletto sindaco Fabio Pettenà

Sappada: in corsa Manuel Piller Hoffer e Marco Santoro

Savogna d'Isonzo: in corsa Luca Pisk e Julijan Čavdek

Sedegliano: in corsa Dino Giacomuzzi e Francesco Pozzo

Sesto al Reghena: in corsa Beppino Zoppolato e Marcello Del Zotto

Sgonico/Zgonik: in corsa Dimitri Žbogar, Edvard Žerjal, Monica Hrovatin, Giorgio Wittreich e Marco Vascotto

Socchieve: in corsa Roberto Fachin e Coriglio Zanier

Staranzano: in corsa Massimo Bruno e Riccardo Marchesan

Stregna: in corsa Mauro Veneto e Luca Postregna

Tavagnacco: in corsa Moreno Lirutti e Gianluca Maiarelli

Terzo di Aquileia: in corsa Denis Puntin e Giosualdo Quaini

Tolmezzo: in corsa Francesco Brollo, Valter Marcon e Laura D'Orlando

Tramonti di Sopra: in corsa Giacomo Urban e Roberto Sante Vallar

Tramonti di Sotto: in corsa Rosetta Facchin e Leonardo Ferroli

Trasaghis: in corsa Stefania Pisu ed Enrico Masiero

Treppo Grande: in corsa Roberto Geretto e Manuela Celotti

Trivignano Udinese: in corsa Roberto Fedele e Federico Guariglia

Turriaco: in corsa Stefano Mattiussi ed Enrico Bullian

Venzone: in corsa Lorenzo Cracogna, Mauro Valent e Amedeo Pascolo

Verzegnis: via libera ad Andrea Paschini

Villa Santina: in corsa Domenico Giatti e Paolo Ciani

Visco: in corsa Elena Cecotti e Claudio Simeon

Zuglio: in corsa Domenico Romano e Battista Molinari