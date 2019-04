Elezioni comunali: ecco tutti i candidati

Domenica 26 maggio si voterà per il rinnovo di 118 amministrazioni comunali - uno soltanto, Porcia, con oltre 15mila abitanti - in Friuli Venezia Giulia, in contemporanea alle elezioni europee.

Per presentare le candidature c'è tempo fino alle 20 di oggi, lunedì 15 aprile, e dalle 8 alle 12 di domani, martedì 16 aprile.



Per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, come Porcia, la legge prevede lo svolgimento del turno di ballottaggio nel caso in cui, al primo turno, nessuno dei candidati alla carica di sindaco abbia raggiunto la maggioranza assoluta dei voti validi.



Nel turno elettorale 2019 la votazione, anche nell'eventuale ballottaggio, si svolgerà in un'unica giornata, dalle 7.00 alle 23.00.

Concluse le operazioni di riscontro dei votanti per tutte le consultazioni, il seggio darà inizio alle operazioni di scrutinio relative alla elezione del Parlamento europeo. Lo scrutinio per le elezioni comunali avrà inizio alle 14 del lunedì successivo al giorno della votazione.



CLICCA QUI per consultare l'elenco dei Comuni chiamati al voto



CLICCA QUI PER CONSULTARE LE LISTE PRESENTATE e i relativi candidati SINDACO https://elezioni.regione.fvg.it/elezCom.html



Si vota anche per le europee

Da quando sono state istituite nel 1979, quelle del 2019 saranno le none elezioni europee che si terranno nel Vecchio Continente. Ognuno dei 27 paesi membri ha la possibilità di scegliere la data del voto, nel periodo compreso tra il 23 e il 26 maggio, stabilito dal Consiglio dell’Unione europea. Lo scrutinio inizierà per tutti alle 23 del 26 maggio.

L’ultimo voto per il rinnovo del Parlamento europeo risale al 25 maggio 2014. In quello stesso giorno si votò anche in 131 comuni del Friuli Venezia Giulia.