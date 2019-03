Emanuele Zanon presta giuramento in Aula

I lavori della 59esima seduta del Consiglio regionale, presieduto da Piero Mauro Zanin, nella prima giornata d'Aula della sessione di fine marzo, si sono aperti con la prestazione del giuramento di Emanuele Zanon quale consigliere regionale di "Progetto Fvg per una Regione speciale /Ar" subentrato al collega Christian Vaccher della stessa componente politica.

Nel dare il benvenuto al consigliere Zanon, il presidente Zanin ha ringraziato il consigliere Vaccher per l'impegno profuso in questi mesi anche come componente dell'Ufficio di Presidenza. Il consigliere Emanuele Zanon ha quindi giurato recitando la consueta formula, nella duplice versione, italiana prima e friulana poi.

L'Aula ha quindi votato per l'elezione supplettiva di un componente dell'Ufficio di presidenza, al posto di Vaccher, che ne faceva parte, essendo decaduto dall'incarico di consigliere. Alla votazione non hanno preso parte i consiglieri del Gruppo del Partito democratico non essendo di loro competenza. E' risultato eletto Zanon.