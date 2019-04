Europee, Calenda e De Monte a Pordenone e Porcia

Domenica 7 aprile a Pordenone, alle 10.30 presso l'Auditorium di via Roma 2, si terrà un incontro pubblico con l'ex ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda e l'europarlamentare dem Isabella De Monte. Dopo l'introduzione del capogruppo consiliare Pd Fvg Sergio Bolzonello, i due candidati al Parlamento europeo interverranno sul tema “Un'Europa più giusta e unita per il bene del Friuli Venezia Giulia”.

Alle 13 Calenda e De Monte saranno a Porcia (Pordenone) dove incontreranno sostenitori e cittadini presso la pizzeria “Al Castello” in via A. de' Pellegrini 1.

“Le elezioni europee – ha spiegato il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli - sono la prima vera sfida tra speranza e paura. Il Pd ha proposte chiare: ci schieriamo per il lavoro, per far ripartire l'economia, per la sanità pubblica e la solidarietà europea. Vogliamo un'Europa diversa e più forte, e per questo dobbiamo unire le forze progressiste, democratiche e moderate. Con Calenda e De Monte inizia la nostra riscossa verso l'alternativa al governo della crisi e dell’isolamento. Per salvarci dobbiamo fermare i 5Stelle dell'incompetenza e la Lega dell'odio”.