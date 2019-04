Europee, Calenda e De Monte in Friuli

Carlo Calenda e Isabella De Monte, candidati alle elezioni europee nella lista Pd – Siamo Europei, domenica 14 aprile parteciperanno a manifestazioni pubbliche a Trieste, Terzo d'Aquileia e Udine.

A Trieste è organizzato un incontro con i cittadini alle 11.30 all'Hotel NH in corso Cavour 7. A Terzo d'Aquileia si terrà un incontro pubblico alle 13.30 nell’Agriturismo Ballaminut in via XX Settembre 8, con la partecipazione dei candidati alle prossime elezioni amministrative del centrosinistra della Bassa Friulana.

A Udine, infine, l'appuntamento è alle 16.30 al Caffè Contarena in via Cavour 1.