Europee, l'appello al voto di Marco Zullo

“Andare a votare questa domenica è molto importante perché l’Europa può diventare ancor di più uno strumento utile per i territori. E’ indubbiamente una istituzione che dev’essere ancora migliorata, proprio per questo motivo serve un lavoro chiaro e puntuale per fare in modo che si avvicini sempre di più alle realtà locali e ne ascolti i bisogni. In questo modo, ogni singola nazione può offrire un importante valore aggiunto in grado di formare una identità europea più coesa e competitiva". Così in una nota l’europarlamentare uscente M5S, candidato alle elezioni europee 2019, Marco Zullo.

"In questi cinque anni, mi sono accorto di quanto sia fondamentale costruire dei quadri legislativi che puntino alla sostenibilità, unica direzione possibile per poter costruire una economia sana e florida che metta al centro la persona, il cittadino. Oltretutto, nelle diverse visite fatte nel mio territorio, il Nordest, mi sono reso conto che gli esempi virtuosi non mancano, e ci danno la netta dimostrazione di come un approccio sano e sostenibile possa creare ricchezza, non solo economica ma anche sociale e ambientale. Si parla di futuro: una istituzione come quella europea deve essere capace di mettere a sistema questi buoni esempi e diffonderli su tutto il territorio”, conclude Zullo.