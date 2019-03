Ex onorevole non invitata, Prefetto di Gorizia sotto attacco

Quello che doveva essere un evento apolitico e apartitico contro la mafia ha alla fine innescato una querelle politica. Qualche giorno fa, infatti, nell’organizzare per il 21 marzo, giornata nazionale contro le mafie, un evento che coinvolgesse anche i ragazzi, il prefetto di Gorizia si era rivolto ad alcune realtà che operano nel campo della legalità. Tra queste anche Agende Rosse che aveva proposto l’ex parlamentare Serena Pellegrino, poi scartata dal prefetto Massimo Marchesiello in quanto aveva posto sotto il piano politico alcune questioni, anche di carattere amministrativo.

Da qui la querelle, che ha visto organizzare, dunque, due manifestazioni. La prima da comune di Monfalcone e Prefettura, la seconda, nel pomeriggio dello stesso giorno, il 21 marzo, da parte di Agende Rosse. Il gruppo parlamentare Si, poi, ha presentato in questi giorni un’interrogazione parlamentare sulla vicenda che non sembra si concluderà in tempi brevi.

“A Monfalcone abbiamo realizzato un evento dove, come relatori, ci saranno persone che hanno combattuto in vari modi le mafie, soprattutto donne” sottolinea lo stesso Marchesiello.

"L’organizzazione è finalizzata a fare qualcosa di apolitico e apartitico dove, ripeto, ci devono essere che hanno subito sulla propria pelle la mafia. Ci saranno altre manifestazioni e altri modi per creare altri eventi. Sono polemiche sterili e mi dispiace perché è una cosa che è nata casualmente come possibilità di intesa ed è stata poi fraintesa. Io continuo ad essere apartitico e apolitico”.

La manifestazione organizzata, dunque, da Comune e Prefettura vedrà la presenza, al Kinemax di Monfalcone con inizio alle 9, di Fiorenza Brioni, già sindaco di Mantova, Catia Silva, già consigliere comunale a Brescello, Luana De Francisco, vice capo servizio e cronista giudiziario del Messaggero Veneto, Michele Penta, coordinatore dell’orsservatorio regionale antimafia e del generale Roberto Zuliani, già comandante provinciale Carabinieri di Gorizia. A moderare sarà il direttore de Il Piccolo, Enrico Grazioli. Seguirà, alla presenza delle scuole medie cittadine, una cerimonia in piazza Falcone e Borsellino.