Fascicolo Sanitario Elettronico in arrivo per i residenti del Fvg

Si chiamerà “Fascicolo sanitario elettronico”. Questa la novità in arrivo per i residenti del Friuli Venezia Giulia anticipata ieri sera dal vice governatore Riccardo Riccardi a Screenshot, su Telefriuli. L'innovativo meccanismo di accesso ai dati e al quadro clinico dei pazienti, previsto dalla Riforma Sanitaria, sarà presentata nelle prossime settimane. Il nuovo sistema sarà abilitato tramite la tessera sanitaria che dà accesso alla carta regionale dei servizi e consentirà ai medici di avere a disposizione, sempre e ovunque, la possibilità di consultare le informazioni sanitarie e le cartelle cliniche dei cittadini. Un'innovazione che accelererà l'anamnesi, la diagnosi e dunque i tempi per individuare la cura. “ Avere qualcuno davanti, che capisce immediatamente chi sei e quali sono i punti di debolezza – ha spiegato il vice presidente Riccardi - consentirà ai medici di dare una risposta in un tempo più celere, a prescindere dall'ospedale o dalla clinica in cui si troverà i paziente”.