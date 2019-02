Federico Fornaro al Caffè Caucigh

Venerdì 8 febbraio, al Caffè Caucig in via Gemona 36, a Udine, alle ore 18, Articolo Uno/ Mdp, terrà l'incontro dal titolo "Anìn indenant - Andiamo Avanti". Sarà presente Federico Fornaro, capogruppo alla Camera dei Deputati di Liberi e Uguali. Si parlerà dei progetti e programmi per la costruzione di una sinistra nuova, radicata, vicina ai cittadini e al mondo del lavoro e che sappia ricostruire quel rapporto con i cittadini che è andato perduto in questi anni. Anche in Friuli si sentono forti i morsi della crisi economica e sociale, la carenza di lavoro e l'indebolirsi dei servizi, ci vuole un forza che popoalere che si batta con energia per una società migliore. Interverranno: Antonella Bulfone, Sergio Cecchi, Mauro Cedarmas, Augusta De Piero, Enzo Gasparutti, Natalino Giacomini, Antonella Lestani e Carlo Pegorer.