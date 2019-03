Fedriga attaccato dai pro-vax

Nei giorni scorsi, la varicella ha colpito il presidente del Fvg, Massimiliano Fedriga, tanto da costringerlo a un ricovero ospedaliero. La notizia è stata poi rilanciata dal portale Medical Facts di Roberto Burioni, che ha scritto un articolo per ricordare l'importanza della prevenzione e dei vaccini anche in età adulta.

In poche ore, un nugolo di persone, credendo Fedriga un No-Vax, ha iniziato ad attaccarlo e a esprimere felicità per la malattia infettiva virale che lo ha colpito. “Sto leggendo una serie di commenti su Twitter di fenomeni festeggianti perché sono stato ricoverato affermando che sarei un Novax", premette il governatore. "Questa setta di invasati che seguono Burioni non hanno nemmeno letto le mie interviste dove dico che sono a favore dei vaccini e per raggiungere il risultato è necessaria un’alleanza con le famiglie non l’imposizione. Hanno perfino detto che avrei preso la varicella dai miei figli, non sapendo nemmeno che i miei figli sono vaccinati, come ho dichiarato in più interviste. Purtroppo – conclude - questa gentaglia che si spaccia come difensore della scienza sono una setta di invasati che augura il male alle persone”.