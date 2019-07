Fedriga indegno, usa i bambini per propaganda su Bibbiano

"Ieri in Aula si votava l’assestamento di bilancio della Regione Fvg. Con un subemendamento inventato dopo una pausa, la Lega proponeva un progetto pilota per consentire la videoregistrazione dei colloqui dei minori nell'ambito di procedimenti giudiziali, proposta fatta senza alcun confronto ne con l’Aula, né tantomeno con famiglie servizi sociali e istituzioni giudiziarie, e che ovviamente con Bibbiano non centrava nulla se non per montare una sporca operazione mediatica. Si sono inventati qualcosa per metterci un'etichetta, per fare dirette Facebook e tweet da dare in pasto a media e social. Fedriga è indegno, un presidente di Regione che usa i bambini e lo fa solo per propaganda". A dirlo è il capogruppo del Pd, Sergio Bolzonello commentando la diretta Facebook del presidente della Regione Fvg, Massimiliano Fedriga.

"Fedriga è ossessionato da social e propaganda: detta gli hashtag e da indicazione di attaccare il Pd. Perché? Semplice, perché nonostante la crisi economica della Regione non ha altro da dire e perché il Pd i bambini li vuole tutelare, non creare “spettacolo” a proprio uso e consumo. Per questo avevamo chiesto di condividere questa proposta, di concordarle con le famiglie e con chi nel settore ci opera, perché siamo convinti che l’argomento è talmente serio che la politica deve fare lo sforzo di coinvolgere tutto quel mondo che si occupa dei bambini: operatori sociali e giudiziari, servizi sociali dei Comuni, amministratori locali. E invece Fedriga ha scelto la strada più comoda a lui, come sempre: cavalcare l'onda emotiva e mediatica, attuando un vero atto di sciacallaggio".