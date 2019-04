Festa a Gorizia per i 15 anni della Slovenia in Ue

"Al Friuli Venezia Giulia e a Gorizia serve più Europa e non c’è occasione migliore di questa per ribadirlo. Da terra periferica stiamo diventano sempre più centrali nello scacchiere europeo, che guarda verso Est: corridoi, infrastrutture e investimenti puntano ai Balcani e a Oriente, e noi dobbiamo essere in grado di sfruttali ampliando in primis tutte le forme di cooperazione utili con i nostri vicini". Lo afferma Isabella De Monte, europarlamentare Pd e ricandidata al Parlamento europeo per il Nordest, oggi nel capoluogo isontino per partecipare a “Viva l’Europa”, manifestazione organizzata dal Pd per festeggiare i 15 anni di ingresso della Slovenia nell’Unione europea, assieme alla collega eurodeputata slovena Tanja Fajon e al deputato sloveno Matjaž Nemec.

Secondo De Monte "la Slovenia è Paese cui ci lega amicizia e una fruttuosa collaborazione, su tutti i fronti, da quello commerciale a quello culturale e turistico. L’ingresso di Lubiana nell’Ue e, di seguito, la caduta dei confini, hanno segnato un punto cruciale anche per il Friuli Venezia Giulia, aprendo spazi di dialogo e di collaborazione prima impensabili, che soprattutto i ragazzi di oggi e di domani avranno l’opportunità e la responsabilità di sfruttare al meglio. L’Europa, nonostante molti siano i detrattori pronti ad annientarla, è anche e soprattutto questo. Non è perfetta, va migliorata da dentro, ma è un baluardo di libertà, benessere e democrazia che molti prima di noi non hanno conosciuto".