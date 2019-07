Flop Euro U21, Bertossi chiede le dimissioni di Franz

Non si placano le polemiche sull'organizzazione degli eventi collaterali che hanno accompagnato gli Europei Under 21 a Udine. Il consigliere Enrico Bertossi, alla luce di quello che definisce un 'flop', ora chiede le dimissioni dell'assessore alle Attività produttive, Turismo e Grandi eventi Maurizio Franz. “Per l’amore che nutriamo per la nostra città e la sua economia", scrive Bertossi sulla sua pagina Facebook, "avevamo avvisato da mesi la Giunta che era in gravissimo ritardo nell’organizzare la promozione all'estero per attrarre turisti stranieri a Udine in occasione degli Europei U21 di calcio con programmi appositamente studiati per loro. Alla fine l’unica cosa che l’assessore Franz è stato capace di fare, pochi giorni prima, è organizzare una festa paesana a unico beneficio di uno sparutissimo pubblico locale con lo spreco di ben 90.000 euro".

"Se proprio deve fornire dati e cifre ci dia l’elenco dettagliato di come sono stati spesi questi 90.000 euro e anche gli altri 210.000 così finalmente si farà chiarezza. Per mascherare il flop assoluto del suo lavoro, Franz confonde le presenze negli alberghi con le persone, omettendo furbescamente che stiamo parlando solamente di 300 presenze alberghiere al giorno in più, date prevalentemente dalle squadre, dagli arbitri, dai giornalisti, da familiari e accompagnatori, dagli organizzatori e da qualche sparutissimo tifoso. Presenze che non sono certo merito suo ma dell’Udinese Calcio, dell’Uefa e della Figc che hanno portato a Udine questo evento internazionale", continua Bertossi.

"Le due notti bianche hanno visto la quasi totalità dei negozi chiusi con un segnale abbastanza chiaro sulla validità dell’iniziativa, piazza I Maggio deserta per giorni interi, spettacoli e concerti con pochi spettatori e artisti messi in grande imbarazzo, megaschermi ignorati da tutti, eventi annullati all’ultimo minuto, nessun turista o quasi presente in città e men che meno nei musei: peggio di così cosa doveva accadere?", attacca ancora il consigliere di Prima Udine.

"L’unica consolazione per Fontanini e la sua giunta è il concerto gratuito, di venerdì sera, dei Ricchi e Poveri che ha richiamato le persone, non certamente straniere, che solitamente presenziano a questo tipo di serate a costo zero. A questo punto Franz, prima di dare le dimissioni per la manifesta incompetenza e incapacità dimostrate, ci fornisca puntualmente le singole voci di spesa di tutti gli eventi e spettacoli organizzati con 90.000 euro, cifra considerata da molti operatori e organizzatori di eventi assolutamente esorbitante. Aggiunga pure l’elenco di come sono stati spesi gli altri 210.000 euro. La triste verità - conclude Bertossi - è che per colpa di un'amministrazione comunale immobile e pasticciona Udine ha perso un'occasione storica di promuovere il suo turismo, occasione che non ritornerà a breve visto che solitamente tutti gli eventi più importanti finiscono a Trieste”.