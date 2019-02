Fondi europei per la Cimpello-Sequals e la galleria di Tramonti

Approfittare dei fondi europei per rilanciare il prolungamento della Cimpello-Sequals e la costruzione della galleria di Tramonti. Lo chiede il sindaco di Cavasso Nuovo e cofondatore del partito ‘Progetto Fvg’, Emanuele Zanon, che sul tema ha scritto una lettera a Bruxelles.

Zanon ha approfittato dell’apertura dei termini per il bando Cef: si tratta di un programma comunitario che finanzia la realizzazione di opere che rimuovano i così detti 'colli di bottiglia' di strade e ferrovie. Le opere devono avere una valenza transfrontaliera, cioè essere tali da inserirsi in un anello di infrastrutture di collegamento tra Paesi Ue.

“L’allungamento della superstrada sino a Gemona e il tunnel con la Carnia rappresentano due opere strategiche che vantano tutti i requisiti richiesti dal Cef – spiega Zanon -. Ho segnalato i due potenziali cantieri in una mail diretta al Comitato delle Regioni e alla Commissione europea. Per giovedì a Bruxelles è infatti in programma un incontro di approfondimento sul piano di investimenti. Non potrò presenziarvi – dice il sindaco - per altri impegni di lavoro ma era doveroso iniziare ad aprire un dibattito sull’argomento anche in sede comunitaria”.

Le opere in questione sono un chiodo fisso del primo cittadino di Cavasso il quale sa bene che, senza risorse della Ue, non si andrà molto lontano. “Da sola questa opportunità consente di gestire 100 milioni di euro", va avanti il primo cittadino. "C’è tempo fino ad aprile per presentare le idee. La mia speranza è che si faccia squadra con Regione e Comuni per ottenere almeno i soldi necessari ad un serio studio di fattibilità. L’importanza della Cimpello-Sequals e del traforo di Tramonti per la sopravvivenza sociale e economica delle nostre vallate è indiscutibile”, conclude il sindaco.

A suo avviso, le due strutture permetterebbero un rilancio anche turistico dell’intero Friuli Venezia Giulia, andandosi a connettere con le autostrade e le direttrici ferroviarie da e per l’Austria e la Slovenia. In questo senso viene caldeggiata una collaborazione con il vicino Veneto vista la vicinanza orografica del Cadore alla Carnia. Nella propria nota inoltrata nella capitale belga, il sindaco evidenza come, una volta completate, le due opere avrebbero ricadute positive sull’occupazione e arginerebbero lo spopolamento dei paesi più marginali.