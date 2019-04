Fontanini alle celebrazioni del 25 aprile

Ecco il discorso pronunciato dal sindaco di Udine, Pietro Fontanini, in occasione delle celebrazioni del 25 aprile nel capoluogo friulano.

Cittadini e cittadine del Friuli,

ricordiamo la lotta contro la dittatura nazifascista!



Con il 25 Aprile celebriamo i valori della lotta partigiana per la liberazione dei nostri territori avvenuta 74 anni fa.

Fu una lotta difficile e sanguinosa, il Friuli pagò quello slancio di riscatto con oltre 2.600 morti, 1.600 feriti e 7.000 deportati. Vittime non solo dovute a cruenti scontri armati ma anche all’infame metodo della rappresaglia con la decimazione di numerosi prigionieri della resistenza.



La forza delle formazioni partigiane portò, prima della conclusione del secondo conflitto mondiale, alla liberazione di vasti territori del nostro Friuli. Gloriosa è stata l’esperienza della Repubblica partigiana della Carnia che anticipò i valori della democrazia prima che divenissero con la Costituzione Italiana certezze per tutti i cittadini del nostro Paese.



Ma la lotta di liberazione registrò anche gravi distinzioni che sfociarono in alcuni momenti in episodi dolorosi per quanto riguarda il pluralismo democratico e il riferimento al modello economico. Per fortuna le forze della resistenza profondamente democratiche garantirono pluralismo e democrazia a favore delle nostre popolazioni evitando regimi che solo recentemente hanno scoperto la piena democrazia.



È grazie a questi martiri se l’Italia, al termine di un lungo e doloroso percorso di riscatto che possiamo considerare giunto a pieno compimento con le elezioni politiche del 1948, ha imboccato la strada della democrazia; ed è grazie a loro se oggi noi possiamo ritrovarci qui a celebrare la Liberazione al di là della nostra cultura politica di appartenenza e se la Resistenza può e dev’essere considerata un patrimonio di tutti coloro che credono nella libertà.



La Festa della Liberazione è la celebrazione più significativa per promuovere le virtù civili in una società dove si vuole affermare la libertà, la democrazia, i diritti umani e il rispetto delle minoranze.