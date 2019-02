Forza Italia aderisce alla marcia pro Venezuela di Pordenone

Forza Italia aderisce con convinzione alla marcia silenziosa a Pordenone, in solidarietà ai connazionali e ai corregionali che stanno vivendo il dramma della crisi venezuelana.“Saremo presenti con una delegazione, senza simboli di partito”, annuncia il coordinatore provinciale reggente del partito, Mara Piccin. L'iniziativa, prima del suo genere in Italia, è promossa dalla Libera camera degli industriali, artigiani, commercianti., agricoltori e cooperatori della provincia di Pordenone. Il corteo si snoderà da piazzetta Cavour al palazzo municipale di Pordenone, con partenza alle 18 di oggi. Una marcia aperta a tutti, che vuole rappresentare un contributo al fronte che sostiene il riconoscimento del presidente dell'Assemblea nazionale venezuelana Juan Guaidó quale legittimo presidente del Venezuela ad interim, nonché la richiesta di indire il più presto possibile libere elezioni.



“Forza Italia – continua Piccin - è per il massimo sostegno al presidente del parlamento, al quale devono essere affidati poteri per portare il Paese alle urne e cacciare il presidente Nicolás Maduro, che ha portato il Venezuela alla fame e all'isolamento internazionale. Inoltre, la popolazione, compresi i nostri corregionali, non può più attendere gli aiuti umanitari, che devono poter entrare attraverso i confini venezuelani”.Una delegazione di senatori del partito ha incontrato la scorsa settimana a Roma il sindaco di Caracas e alcune cariche istituzionali venezuelane. Quella di Forza Italia sulla situazione nello Stato sudamericano è una posizione netta.“Preso atto della maturata posizione della Lega – aggiunge Piccin -, stigmatizziamo invece il comportamento “equidistante” del Movimento 5 stelle. Il governo italiano deve scegliere tra bene e male è noi non abbiamo dubbi da che parte schierarci”.



In Friuli continuano ad arrivare le drammatiche testimonianze di alcuni tra i circa 20 mila corregionali in Venezuela, dove continua a peggiorare l'emergenza alimentare e sanitaria. E alcune famiglie d'origine friulana hanno riferito l'intenzione reale di rientrare, prima possibile, nelle terre dove hanno le radici. Scelta difficile che comporterà per loro grandi sforzi economici.“Dovremo aiutare quelle famiglie – conclude Piccin – anche facendo, se sarà necessario, scendere in campo la Regione”.