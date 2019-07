“La nostra regione è ormai sul bordo della stagnazione, da mesi abbiamo il Pil regionale in caduta, le imprese stanno lanciando segnali d'allarme, e da uno strumento potente come Friulia giungono preoccupanti segnali di analfabetismo finanziario, avallati dal presidente della Regione. Friulia non deve essere snaturata dal suo ruolo a servizio della manifattura e dell'innovazione tecnologica”. Lo afferma il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli, commentando le linee del piano industriale 2019-2022, approvato oggi dal consiglio di amministrazione della società partecipata dalla Regione.

Per Shaurli “non si deve snaturare Friulia indirizzandola a missioni di sostegno della microimpresa, che sono già assegnati più propriamente ad altri soggetti. Resti a Friulia il compito di entrare nel capitale sociale di imprese e di progetti industriali di elevato profilo e potenzialità di sviluppo, nell'interesse dell'evoluzione del sistema economico regionale”.

Il responsabile Economia del Pd Fvg, Renzo Liva, rileva che “le necessità di credito della microimpresa o dell'imprenditoria giovanile sono presidiate meglio da Mediocredito Fvg, dal Frie e soprattutto dai Confidi, con strumentazioni e professionalità bancarie, laddove Friulia non è attrezzata per operazioni a sportello. Proprio in questo momento critico, ognuno deve fare il suo mestiere, si deve puntare con decisione sulle eccellenze, sulle aziende innovative che possono sfondare. In tempi di crisi non si deve tornare alla pessima abitudine di disperdere le risorse in mille rivoli per cercare il consenso con una strumentazione inadatta, per professionalità e missione”.

“Uscire dalla stagnazione – aggiunge Shaurli - richiede una politica economica che accompagni le seconde generazioni nella competizione internazionale. E per questo Friulia deve essere braccio operativo per lo sviluppo non per l'assistenzialismo”.