Fvg, i campanili fanno deragliare la Sanità

I politici facciano le scelte necessarie sulla base dei dati e dei pareri tecnici e lascino perdere le piazze, perché la sanità regionale attuale è insostenibile. Francesco Macagno, per anni primario di neonatologia e patologia neonatale di Udine, da buon piemontese, ama mantenere un basso profilo, ma non usa giri di parole per spiegare perché, dopo una serie interminabile di errori, è indispensabile cambiare registro quando si parla di sanità regionale.

“La rete ospedaliera di questa regione negli Anni ’70 era abbondantemente sovradimensionata. Fu per quel motivo che, negli Anni ’80, si passò da 22 a 11 sale parto. All’estero si era compreso che l’efficienza del punto nascita era collegato al numero di parti, individuato come quota ottimale a tremila. Nessun politico, a fronte di dati tecnici inoppugnabili si permise di mettersi di traverso. Nel corso di quegli anni, inoltre emerse sempre più forte la cultura della valutazione basata sulla raccolta di dati obbiettivi prodotti dalle singole realtà e la verifica della loro qualità per poi adottare le scelte necessarie. A livello ministeriale si è poi arrivati al Progetto obiettivo materno infantile (il famoso P.O.M.I.) applicativo del Piano sanitario 97 del 2000 che elencava tutti i requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici di un punto nascita”.



Era il famoso documento che fissava a mille parti la soglia minima?

“In Fvg solo tre punti su undici superano i mille parti, accettando con ciò un’ampia deroga, anche perché ha cominciato a metterci il naso la politica locale. Riccardi ha spiegato che una cosa è l’obbligo della trasparenza per cui qualsiasi momento programmatorio deve essere illustrato e spiegato, un’altra il momento decisionale, che deve essere politico e tecnico. Il primo deve decidere supportato dal secondo. Ed è proprio su quest’ultimo punto che siamo andati fuori strada a partire dalla prima querelle sulla riconversione dell’ospedale di Gemona dove è esplosa la difesa del locale. Il politico non si è mai speso a sufficienza per far capire che avere il piccolo ospedale dietro casa è più rischioso per i pazienti. Non è stato sufficientemente spiegato che la medicina galoppa in termini di progresso e tecnologia, e perciò costa sempre di più, rendendo indispensabile una programmazione accurata e scelte puntuali”.



Nel frattempo i costi sono divenuti insostenibili.

“Di risorse limitate si parla da quando è arrivata la grande crisi. La scelta di Tondo di enucleare il Servizio sanitario regionale dal Fondo nazionale si è rivelato un errore gravido di conseguenze. Quando fu presa questa decisione si sottostimarono i costi di un comparto che invece ha toccato punte tali da assorbire la maggior parte del bilancio regionale, il 69% solo tre anni fa. Quando si parla di sanità in questa regione, la sequela di errori compiuti è lunga. Basti pensare agli investimenti fatti soprattutto nei decenni ’80-90 per costruire ospedali non corrispondenti ai fabbisogni locali, con cubature ampiamente sovradimensionate. E’ chiaro che poi la gente si arrabbia non appena, a distanza di pochi anni, gli spieghi che è meglio chiuderli. Ecco perché siamo arrivati al livello di non sostenibilità attuale, frutto della mancanza di programmazione accurata, che tenesse conto dei cambiamenti demografici in corso dalla fine degli Anni ’60 e dell’incremento progressivo delle patologie ad andamento cronico proprie della popolazione anziana in continuo aumento”.

Dunque il sistema non regge. Cosa si può fare?

“Si può risolvere la situazione applicando la massima razionalizzazione, ma il solo risultato sarà di avere metà della popolazione in piazza. I parametri per una programmazione congrua ai bisogni della popolazione sono a disposizione, e Riccardi in questi ultimi mesi sta tentando di illustrarli nelle varie sedi, ma deve comunque confrontarsi con la politica del campanile”.



Dobbiamo attenderci la chiusura di altri ospedali?

“Una prima risposta possibile e immediata non esclude il mantenimento dei presidi tali e quali per numero, ma profondamente riqualificati e classificati in base alle evidenze raccolte per mezzo di un adeguato sistema informatico regionale. Abbiamo tre hub dove si deve garantire ogni risposta al massimo livello, inteso come qualità della prestazione, dove tutto funziona come si deve, dall’emergenza ai percorsi diagnostico-terapeutici più aggiornati e sofisticati. Agli hub compete anche il ruolo di coordinamento della rete ospedaliera, non in un’ottica gerarchica, bensì collaborativa e integrativa. Qui ci metto anche il miglioramento del sistema informatico, che nel corso degli anni ha dimostrato di avere dei limiti funzionali non più accettabili. Perché una rete efficiente di ospedali possiamo averla, a patto che l’informatica funzioni a dovere e serva a collegare costantemente non solo gli ospedali tra loro, ma sia a servizio dei medici di medicina generale e dei distretti, gli altri due grandi pilastri della nostra sanità da troppo tempo in attesa di profonda revisione”.