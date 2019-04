Fvg, il punto sulle concessioni balneari

Venerdì 12 aprile, alle 14, nella sede della Confcommercio di Trieste, gli operatori del Friuli Venezia Giulia della Fipe/Sib, il Sindacato Italiano Balneari, incontreranno l’assessore regionale alle Finanze e al Patrimonio, Barbara Zilli. Oggetto del confronto saranno i risvolti funzionali e operativi delle amministrazioni locali nel quadro dell’applicazione della nuova legge nazionale che ha riformulato la durata delle concessioni a uso balneare.

L’appuntamento, cui prenderanno parte anche il presidente nazionale del Sib, Antonio Capacchione, quello regionale, Salvatore Sapienza, il presidente della Fipe regionale (Federazione Italiana Pubblici Esercizi) Bruno Vesnaver e il comandante della Capitaneria di Porto di Trieste, Luca Sancilio, sarà occasione per una riflessione condivisa anche su altre priorità per le imprese del settore.

Tra queste, i canoni OMI, legati alle pertinenze e che prevedono, per gli imprenditori interessati, la perdita delle concessioni e pesanti sanzioni pecuniarie, l’abrogazione della devoluzione delle opere senza indennizzo, in quanto in antitesi con il Diritto europeo che esclude confische senza risarcimento, una definizione unica di applicazione nazionale sull’amovibilità delle opere e il diritto di opzione per i concessionari di aree di sedime non più sottoposte a regime demaniale.