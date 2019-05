Fvg, via libera al taglio dei vitalizi

Il ricalcolo dei vitalizi di 199 ex consiglieri regionali del Friuli Venezia Giulia decorrerà dal 1° luglio, quattro mesi prima del previsto. Il via libera è arrivato dall'Aula, col voto unanime di tutte le forze politiche. Con la sua approvazione vengono rideterminati, al ribasso, i trattamenti pensionstici degli ex consigliere e assessori regionali. Il risparmio, a seguito del calcolo dei vitalizi con metodo contributivo e non retributivo, sarà di circa 700-800mila euro l'anno, su una spesa complessiva attuale di circa 7 milioni. Il taglio dei vitalizi, quindi, in media sarà del 10%.

A tal proposito, il primo firmatario e relatore della proposta n. 49, Diego Bernardis (Lega), afferma: "L'Aula ha dato prova di grande responsabilità licenziando un documento che è stato frutto di un percorso di ascolto, di condivisione e di apertura da parte della maggioranza. Abbiamo sentito tutti i portatori di interesse e, in tal senso, è stato accettato anche l'emendamento del collega Capozzella del M5S inerente il recepimento dell'intesa della conferenza Stato/Regioni in modo da rendere non impugnabile la proposta di legge".

"La norma - conclude Bernardis - è stata approvata all'unanimità in maniera responsabile e pone finalmente delle regole chiare in materia di previdenza pensionistica e di ex vitalizi, tema che andava normato definitivamente già da diversi anni, ma che soltanto grazie al lavoro partecipato e condiviso di tutte le parti interessate ha finalmente trovato il lieto epilogo".

"Oggi si è conclusa con il voto favorevole di tutta l'Aula la lunga e sofferta vicenda della rideterminazione dei vitalizi". Esprime soddisfazione il presidente dell'Assemblea legislativa Piero Mauro Zanin per l'esito di una legge che - precisa - "è interamente frutto del Consiglio regionale, attraverso il lavoro del tavolo tecnico prima e della Commissione competente poi, che ha definito il testo in sintonia con le decisioni assunte a Roma in seno alla Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative regionali e nell'ambito dell'intesa della Conferenza Stato/Regioni".

"Una norma di responsabilità - conclude il presidente - che assicura a tutti i consiglieri un trattamento di previdenza pensionistica commisurato a quanto realmente versato".