Fvg, via libera all'assestamento di bilancio

Con 25 voti favorevoli di Lega, Progetto Fvg/Ar, FI, FdI, 11 astensioni (Pd, Ssk, Cittadini, Patto per l'Autonomia) e il voto contrario di Open-Sinistra Fvg, l'Aula ha approvato l'assestamento di bilancio per gli anni 2019-2021, mentre il M5S, come annunciato nelle dichiarazioni di voto, non ha partecipato alla votazione.

"Vengono messi a diposizione dei cittadini, delle imprese e degli enti locali del Friuli Venezia ulteriori 40,42 milioni di euro, di cui 4,96 di spesa corrente e 35,46 per investimenti, che portano così i fondi stanziati a 165,8 milioni di euro totali, quindi 125 in più rispetto al 2018. Grazie alla cessione delle quote del Trieste Airport in possesso della Regione è stato infatti possibile inserire nella manovra finanziaria ulteriori 10,8 milioni di euro a favore degli investimenti sul territorio", ha dichiarato il governatore, Massimiliano Fedriga.

Fedriga ha evidenziato che "sono stati stanziati fondi per interventi concreti, a partire dai 3 milioni di euro destinati a Friulia per sostenere le imprese in crisi e ai 6 milioni per l'edilizia e la riqualificazione dei centri storici dei Comuni. Ingenti risorse sono state destinate alla sicurezza con l'installazione della video sorveglianza negli asili nido e nelle strutture per anziani, a tutela delle fasce più deboli della popolazione".

Le singole direzioni hanno quindi a disposizione le seguenti somme: 30,78 milioni di euro per la salute e le politiche sociali; 29,33 milioni per le risorse agricole (+10,2 milioni); 23,07 milioni per le infrastrutture (+10,25 milioni); 21,71 milioni per le autonomie locali e logistica (+3 milioni); 19,07 milioni per le attività produttive (+4,37 milioni); 15,78 milioni per lavoro, formazione e istruzione (+4,6 milioni); 12,26 milioni per l'ambiente (+5 milioni); 8,15 milioni per finanze e patrimonio (+3 milioni); 4,3 milioni per cultura e sport; 750mila euro per la funzione pubblica e 600mila euro per l'avvocatura della Regione.

L’OPPOSIZIONE. "Su questo Assestamento di bilancio ci asteniamo perché c'è una mole di denaro importante e una continuità, con una serie di provvedimenti e leggi già esistenti, che confermano la bontà di quanto fatto in precedenza”, così il capogruppo del Pd, Sergio Bolzonello. "Ma resta il tema degli emendamenti che arrivano in Aula all'ultimo istante, su argomenti importanti e che avrebbero bisogno di un confronto. Questo sistema ci impedisce qualsiasi margine di interlocuzione. Ci troviamo di fronte a monologhi della Giunta, privati della possibilità di affrontare in maniera seria e trasparente le singole questioni".

"Il Consiglio regionale, invece di occuparsi di fare buone leggi, chiede di poter dare i suoi piccoli contributi, massimo cinquemila euro, cifre che potrebbero benissimo essere gestite dai nostri Comuni", hanno ribadito in Aula i consiglieri regionali del Pd all'interno del dibattito al disegno di legge di Assestamento del bilancio.

Fanno presente i dem: "Lo diceva anche il programma di Fedriga: una Regione snella che si occupasse di leggi e programmazione, non certo di micro-contributi puntuali. Se, invece, c'è l'esigenza di continuare a consentire un sostegno a piccole o piccolissime realtà associative o locali, si promuova un fondo gestito da una delle direzioni regionali, o ancora meglio si diano direttamente le risorse ai Comuni che le possono gestire con maggior consapevolezza delle necessità e delle realtà”.

"Si continua a inquinare il dibattito politico con le Provincie che risolvevano anche questo problema, ma allora si abbia il coraggio di farle, dopo un anno, queste Province. Si dica quante e come, perché agli annunci di resurrezione non segue mai nulla di concreto. E anche l'invenzione di questa distribuzione delle risorse - chiosano gli esponenti di centrosinistra - mostra che le Province non si vedono nemmeno all'orizzonte".

"No alla legge che prevede contributi alle piccole associazioni, erogati direttamente dal Consiglio regionale". Il Movimento 5 Stelle si schiera contro la norma introdotta dal centrodestra, che consente la concessione di finanziamenti fino a 5.000 euro da parte dell'organo legislativo. Per questo motivo il Gruppo ha deciso di non prendere parte alla votazione conclusiva dell'Assestamento di bilancio presentato. "Non ce la sentiamo di votare una legge, di cui pure abbiamo approvato molti emendamenti e in cui sono state accolte anche nostre proposte, ma che è stata sporcata da un emendamento dei consiglieri di maggioranza", la motivazione dei portavoce.

"Abbiamo sempre considerato le poste puntuali delle furbizie burocratiche che oggi diventano anche furbizie politiche", commentano i consiglieri regionali pentastellati. "Il ricorso a una Commissione che valuterà questi contributi non rassicura, anzi fa venire i brividi visto che in Regione di esperti in poste puntuali ce ne sono molti. La discrezionalità non è sempre limitabile da regolamenti e da esperti soprattutto considerando il numero di possibili beneficiari che risponderanno all'avviso pubblico e le risorse che sicuramente saranno molto limitate e che al momento non sono nemmeno state indicate.

"Un anno fa - ricordano gli esponenti M5S - il presidente Fedriga stoppava ogni intervento puntuale nell'assestamento di bilancio 2018. Una mossa che evidentemente ha portato i consiglieri di maggioranza a cercare una valvola di sfogo. Con una norma di questo tipo si svilisce il ruolo del Consiglio regionale che dovrebbe occuparsi di scrivere leggi e non decreti di concessione di mini-contributi".

"Questo compito dovrebbe essere riconosciuto ai Comuni e non ci dicano che non sono in grado di erogare cifre di questa entità visto che ci sono casi in cui piccoli Comuni sono chiamati a gestire opere da centinaia di migliaia di euro dopo l'emergenza maltempo - aggiungono i consiglieri regionali -. E se non ci si fida delle amministrazioni municipali e visti i continui annunci di reintroduzione delle Province, si affidi a queste la funzione, ma non al Consiglio Regionale".

"La Giunta ha venduto l'Aeroporto e con i proventi cosa ha fatto? Ci saremmo immaginati importanti azioni per contrastare la diaspora dei giovani dalla nostra regione, per avviare nuove politiche energetiche e per la riduzione delle emissioni coerentemente con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile dell'Unione europea, per la creazione di nuovi posti di lavoro, per contrastare le disparità e le emarginazioni, per il lavoro. E invece nulla di significativo". Ad affermarlo è il consigliere regionale Furio Honsell (Open Sinistra FVG), che aggiunge: "Fedriga ha deciso di comperare telecamere e sistemi di videosorveglianza per milioni, da mettere in tutti i nidi, asili e case di riposo: questa maggioranza è infatti ancora in piena campagna elettorale e cerca di veicolare insicurezza presso i cittadini, strumentalizzando in modo impulsivo tristi recenti vicende. Continuano tristemente - aggiunge Honsell - anche i provvedimenti legislativi che permettono di scavalcare le norme urbanistiche. Questo ricchissimo assestamento - conclude - non produrrà effetti concreti, tutte queste risorse sono distribuite a pioggia: vi sono anche 200mila euro a favore di un Convegno di bioetica. Ci limitiamo a segnalare che già con un decimo di quella cifra si può fare un convegno piuttosto ricco".