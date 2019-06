Fvg, via libera al Documento economia e finanza

Su proposta del governatore della Regione, Massimiliano Fedriga, la Giunta ha approvato il testo del "Documento di Economia e Finanza Regionale 2020". Si tratta, come di consueto, del documento di indirizzo unitario per la programmazione regionale, elaborato in coerenza con le Linee Strategiche del Governo regionale declinate nel Piano strategico 2018-2023, e garantisce il raccordo con il processo di programmazione finanziaria, in quanto contiene le politiche sulla cui base verrà elaborato il bilancio di previsione annuale 2020 e triennale 2020-2022.

In linea di continuità con l'azione di governo di legislatura, nei contenuti costituisce un aggiornamento e integrazione della programmazione definita nel DEFR 2019. Il DEFR 2020, per un totale di 118 pagine, si suddivide in due sezioni.

La prima descrive il quadro complessivo di riferimento tramite l'analisi di indicatori statistici di contesto. Questa analisi ha l'obiettivo di illustrare lo scenario socioeconomico regionale, con le previsioni di crescita dei principali indicatori, in confronto con i rispettivi nazionali. Attenzione è prestata ai numeri del BES - Benessere equo e sostenibile, elaborati dalla statistica ufficiale per fornire un quadro puntuale dello stato di salute della popolazione, presenti anche nel DEF nazionale.

La seconda parte del documento descrive le risorse stimate a disposizione della Regione, con la rappresentazione delle entrate previste per l'anno in corso. Di seguito, il DEFR 2020 sviluppa il ciclo della programmazione economico-finanziaria con la puntuale descrizione delle politiche regionali per singole Missioni di spesa e l'indicazione delle Direzioni centrali e delle Strutture della Presidenza responsabili dell'attuazione.

La definizione delle politiche da adottare nel 2020, con proiezione triennale 2020-2022, è proposta dalle strutture responsabili in accordo con l'organo politico di riferimento.