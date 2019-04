Fvg 'liberato', polemiche per il post di Zilli

"Oggi, un anno fa, abbiamo liberato il Friuli Venezia Giulia! Grazie per la fiducia e il calore che ci dimostrate ogni giorno e che ci danno la forza per lavorare sempre meglio!". Questo il testo del post pubblicato dall'assessore regionale Barbara Zilli sulla sua pagina Facebook. Un messaggio che non è piaciuto agli esponenti della precedente Giunta. Che passano all'attacco: "Il minimo che può fare l'assessore Zilli è cancellare il post offensivo contro il Pd e l'intero centrosinistra, e scusarsi. È inaccettabile e vergognoso paragonare la legislatura in cui ha governato il centrosinistra a un'occupazione militare, da cui la Regione sarebbe stata 'liberata' ad opera della Lega", commenta Renzo Liva, responsabile per l'Economia nella segreteria regionale Pd Fvg.

"Questi sono talmente ossessionati dal loro essere leghisti, che riescono a concepire la politica solo come guerra contro il nemico, non hanno il minimo senso della continuità democratica e istituzionale: adesso che ci sono loro il mondo è meraviglioso, prima era uno schifo. Zilli e compari si diano una regolata".

Per Liva "siamo alla follia e al sovvertimento di tutti i valori: da una parte il suo 'capitano' dice che il 25 aprile è 'un derby tra fascisti e comunisti' e dall'altro Zilli veste i panni della 'liberatrice', ma da cosa? Ha forse il coraggio di sostenere che la libertà è tornata con la Lega di Fedriga? Il partito più centralista e più reazionario ha vinto le elezioni un anno fa, per cui - conclude - può smettere di far festa e cominciare a combinare qualcosa".