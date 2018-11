Fvg alla Conferenza internazionale di Berlino

Dal 20 al 21 novembre la Regione parteciperà a Berlino alla seconda edizione della German-Italian innovation conference, conferenza internazionale sui temi dell'innovazione e degli investimenti digitali.

Lo ha comunicato l'assessore regionale alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, ricordando che la conferenza, organizzata dall'Ice-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane con la collaborazione dell'Ambasciata italiana a Berlino e della Camera di commercio italiana per la Germania, è inserita all'interno della Smart country convention, una fiera di altissimo profilo nel settore e-government, cui partecipano amministrazioni, agenzie governative, associazioni, imprese e professionisti del digitale.

Il programma della conferenza è focalizzato sugli investimenti digitali nei comparti healthcare, smart mobility, smart manufacturing, creative industry ed education. In particolare, nella giornata del 21 novembre si svolgerà una sessione di presentazione del Sistema Italia, con uno spazio specifico dedicato alle opportunità di business e di partnership tecnologiche nelle regioni italiane: a questa iniziativa hanno aderito, oltre il Friuli Venezia Giulia, anche le Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Puglia, Sardegna, Toscana, Valle d'Aosta.

"Una partecipazione alla manifestazione, a fianco di Ice e delle altre Regioni, sarà un'eccellente occasione per valorizzare le competenze del Friuli Venezia Giulia nel settore digitale, in particolare nel comparto dello smart manufacturing, nonché per promuovere l'offerta del territorio per attrarre potenziali nuovi investimenti nazionali ed esteri", ha affermato Bini, ricordando come questa iniziativa sia attuativa del Protocollo di intesa tra Regione, Mise e Ice per l'attrazione di investimenti esteri stipulato nel 2017.