Fvg: bonus asilo di 600 euro per il secondo figlio

Un bonus di 600 euro al mese per l'asilo nido del secondo figlio a condizione che la famiglia abbia un'Isee al di sotto di 50.000 euro e sia residente in Friuli Venezia Giulia da almeno cinque anni: è la misura che la Giunta regionale mette in campo per contrastare la riduzione delle nascite e sostenere il lavoro femminile.

L'iniziativa ha preso forma ieri sera con un emendamento che la Giunta guidata da Massimiliano Fedriga ha proposto alla legge finanziaria in discussione in consiglio regionale. La spesa per la Regione sarà di otto milioni di euro per il primo anno e 14 milioni di euro per ciascuno dei due anni successivi. Un totale di 36mila euro con i quali la Giunta Fedriga vuole cominciare a togliere di dosso al Friuli Venezia Giulia il non positivo primato della natalità più bassa del Nordest: 6,7 nati ogni mille abitanti nel 2017, in netto calo rispetto ai sette del 2016. In regione, inoltre, c'è l'età media fra le più alte d'Italia: 48 anni e mezzo.

La misura varata dalla Giunta Fedriga, inoltre, vuole dare una mano alle donne che, una volta diventate mamme, intendono continuare a lavorare: non a caso, secondo i dati Istat, l'occupazione femminile crolla fra i 25 e i 40 anni ed è molto più alta fra le donne che non hanno bambini.

Secondo le previsioni della Giunta, per il primo figlio resteranno in vigore i sostegni già varati dall'esecutivo di Debora Serracchiani: 1.800 euro all'anno per tre anni per i nati dopo il primo gennaio 2018 in famiglie con Isee sotto i 30.000 euro.

Rispetto a questa misura, quella varata dalla Giunta Fedriga ha una platea di famiglie più ampia perchè porta l'Isee a 50.000 euro, facendo quindi rientrare - spiega l'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli - anche quelle del cosiddetto ceto medio.

"E' un primo passo - spiega l'assessore alla famiglia, Alessia Rosolen - ma la direzione è chiara: lavoriamo perchè il Friuli Venezia Giulia diventi una regione a misura di famiglia e di bambino".