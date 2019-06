Fvg Pride, c'è bisogno di diritti civili

"La manifestazione del Fvg Pride di oggi con il grande numero di partecipanti soprattutto giovani dimostra quanto bisogno di diritti civili c'è", dichiara Furio Honsell, consigliere regionale di Open Sinistra Fvg. "È stata imbarazzante l'assenza di rappresentanti delle amministrazioni dei comuni capoluogo della regione, nonché della Regione. Sono tanti i cittadini che non si riconoscono più in questi rappresentanti. Il diritto all'autodeterminazione e all'orientamento sessuale non solo non deve essere negato, ma il Pride oggi ha dimostrato che nemmeno lo può essere come sta facendo questa amministrazione regionale", conclude Honsell.

"Un bella manifestazione con tanti giovani e giovanissimi, in un corteo colorato, allegro e pieno di vita. Per le vie di Trieste c'era davvero un fiume di persone che hanno manifestato serenamente la loro voglia di libertà e la speranza che una comunità aperta e tollerante è possibile e giusta". Lo afferma il segretario regionale del Pd Fvg Cristiano Shaurli, che oggi assieme ai consiglieri regionali den Roberto Cosolini e Francesco Russo, con altri militanti dem, ha partecipato al Fvg Pride. L'esponente dem precisa che "il Pd non metterà mai il cappello, ma è orgoglioso di esserci, in eventi come questo che hanno radici in lotte e percorsi profondi di conquista di diritti e di rispetto delle persone".