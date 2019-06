Gaffe in Regione, lettere firmate da Serracchiani

Massimiliano Fedriga è in carica da poco più di un anno. Nonostante questo, dalla Regione Fvg arrivano ancora lettere riportanti la firma dell'ex presidentessa Debora Serracchiani.

La curiosa segnalazione è arrivata in redazione da una persona che, nei giorni scorsi, si è vista recapitare una lettera con la nuova Carta Regionale dei Servizi. Aprendola, dopo aver notato la nuova tessera sanitaria, l'occhio le è subito caduto sulla 'strana' mittente.

Forse si è trattato di un semplice errore, forse di una scelta dettata dal risparmio e dal riciclo, certo è che l'ex governatrice non è al corrente di quanto sta avvenendo involontariamente a nome suo.

"Ci rendiamo conto che gli errori possano capitare. Certo che dopo un anno, ricevere dalla Regione una lettera firmata dalla presidente Serracchiani lascia perlomeno delle perplessità e dei dubbi su come viene guidata l'amministrazione anche nelle piccole cose". A dirlo è la consigliera regionale del Pd, Chiara Da Giau commentando la notizia che nei giorni scorsi una cittadina del Fvg si è vista recapitare una lettera con la nuova Carta Regionale dei Servizi, con la lettera di accompagnamento siglata da Debora Serracchiani.

"Pur essendo una piccola cosa, è un peccato che uno dei momenti di contatto tra cittadini e amministrazione regionale avvenga con una figura barbina, una sciatteria che non fa onore all'ente, a chi lo dirige e a chi ci lavora. Chi è troppo impegnato a correre dietro alla propaganda del capitano Salvini non trascuri la struttura amministrativa". Infine commenta ironicamente Da Giau, "dopo anni passati con l'ossessione di Serracchiani, il centrodestra non è riuscito a togliersi di torno il fantasma dell'ex presidente".