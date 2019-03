Generali motore d'innovazione

In occasione della presentazione del Piano di Generali Italia al 2021 all'Innovation Center di Mogliano Veneto (Treviso), era presente anche il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, che ha commentato: "Generali è un'impresa leader europea nel suo campo e uno dei principali player dell'innovazione, non solo per i clienti, ma per il Paese".

"Generali – ha aggiunto Tria - ha un ruolo molto ampio nel sistema economico italiano e il Governo deve tenerne conto come esempio di interazione tra la finanza e l'economia reale".