Giunta nomine, scattano le polemiche

Parere favorevole, ma solo a maggioranza e non senza qualche polemica, sulla designazione del'ex Presidente della Corte di Appello di Trieste, Mario Trampus, ora in pensione, alla Presidenza del Corecom del Friuli Venezia Giulia. A esprimere il “disco verde” sul nome di Trampus è stata stamani la Giunta per le nomine del Consiglio regionale, ma critiche al metodo di convocazione della Giunta e di presentazione del candidato sono arrivati non solo dall’opposizione. Alla fine si sono astenuti Furio Honsell (di OpenFVG) e Massimo Moretuzzo (del Patto per l’Autonomia), mentre Cristian Sergo (M5S) e Chiara Da Giau (Pd) non hanno partecipato al voto. Compatto il voto a favore espresso dai consiglieri del

centrodestra, ai quali si è aggiunta Simona Liguori (dei Cittadini). Trampus è stato presidente della Corte di Appello di Tieste sino al 2015 e dal 2016 è il Garante per il contribuente per la Regione nell’Agenzia delle Entrate.

Alla guida del Comitato Regionale per le Comunicazioni succede al giornalista Giovanni Marzini “al quale – ha detto stamani il Presidente del Consiglio Regionale, Piero Mauro Zanin - va il nostro apprezzamento per il lavoro svolto. Tra me e il presidente Fedriga - ha aggiunto Zanin - c'è stato uno scambio di opinioni su una rosa di una mezza dozzina di persone con esperienza professionale giornalistica, ma non abbiamo trovato un'intesa sul nome. Abbiamo cambiato paradigmi – ha riferito Zanin - prevedendo una figura terza rispetto al settore della comunicazione ma avesse un profilo giuridico, alta caratura morale, esperienza nel campo della valutazione e Trampus risponde a tutti questi requisiti. Infatti, ascoltati più candidati, la scelta del presidente Fedriga – ha concluso Zanin - è ricaduta sull'ex giudice”.